Hay algo que la inteligencia artificial cambió para siempre en la vida de las marcas: la velocidad. Una pieza que antes demandaba horas puede producirse en minutos; una campaña puede adaptarse a múltiples formatos y audiencias con una facilidad que hasta hace poco parecía improbable. La capacidad de producir dejó de ser un problema. El desafío aparece después, cuando hay que decidir qué vale la pena producir.

Porque producir más no necesariamente significa construir más marca. Una marca puede llenar sus redes de contenidos, adaptar el mismo mensaje a cada canal y seguir cada tendencia visual disponible, pero si sus mensajes podrían pertenecer a cualquier competidor, si no dejan claro qué la hace diferente o si cada pieza parece hablar desde un lugar distinto, el volumen empieza a jugar en contra.

El problema se vuelve visible cuando una campaña promete una cosa, las redes cuentan otra, la estética cambia según la tendencia del momento y cada nuevo contenido parece pensado para responder al canal antes que para expresar una identidad. La marca está presente en todas partes, pero cuesta reconocerla. Hay producción, hay movimiento, hay conversación, pero faltan esas señales propias que permiten identificarla incluso antes de leer su nombre.

Y ahí aparece una cuestión que, desde el trabajo cotidiano en VEO, vemos cada vez con mayor claridad: el problema no es la IA. Es usarla para multiplicar una marca que todavía no sabe quién es.

Una marca también puede perderse por ir demasiado rápido. Pieza tras pieza, canal tras canal, tendencia tras tendencia, hasta que un día produce mucho, pero dice poco. La velocidad no crea coherencia. Muchas veces la expone. O la destruye.

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Por eso, antes de amplificar una marca, hay que saber qué identidad estamos poniendo en movimiento.

La identidad también tiene valor

Por mucho tiempo, hablar de identidad de marca parecía una conversación reservada al territorio del marketing y la creatividad. Hoy resulta cada vez más difícil sostener esa separación. Las marcas forman parte del valor que las compañías construyen y acumulan, aunque se trate de un activo intangible.

El ranking Kantar BrandZ 2026 estimó que las 100 marcas más valiosas del mundo alcanzaron un valor conjunto de u$s 13,1 billones, un 22% más que el año anterior. El estudio, elaborado a partir de las opiniones de 4,6 millones de consumidores sobre más de 22.000 marcas, combina información financiera con indicadores de valor de marca. Kantar señala, además, que en mercados atravesados por la velocidad y la fragmentación, las marcas que logran crecer son aquellas que mantienen una diferencia significativa en los distintos puntos de contacto.

El dato permite mirar la identidad desde otro lugar. Cuando hablamos de marca, hablamos también de un activo que puede tener una traducción económica concreta.

Apple es un buen ejemplo. En su ranking global de 2025, Interbrand valuó su marca en u$s 470.900 millones y la ubicó nuevamente en el primer lugar de su clasificación, aunque con una caída del 4% respecto de 2024. El dato muestra que incluso para una de las marcas más valiosas del mundo, el valor construido no es un activo estático.

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El caso de Zara muestra, en otra dirección, cómo ese valor también puede crecer. Según Kantar BrandZ 2026, la marca española aumentó 18% su valor durante el último año y superó los u$s 44.000 millones, con lo que desplazó a Nike como la marca de moda más valiosa del mundo. Kantar vincula ese desempeño, entre otros factores, con la capacidad de Zara para construir experiencias de compra personalizadas mediante inteligencia artificial.

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No hace falta pensar en Apple, Nike o Zara para entender la idea. Lo interesante es observar que detrás de un nombre, un sistema visual, una personalidad y una serie de asociaciones construidas durante años existe un valor que excede ampliamente aquello que aparece en una pieza publicitaria.

La identidad, cuando está bien construida, acumula valor.

Y ese valor necesita ser cuidado.

Por eso hacer branding también es decidir qué no se va a hacer. Qué no se va a decir. Qué no se va a copiar. Qué no se va a negociar

Me parece una de las partes más difíciles del trabajo. Porque construir identidad implica elegir, y elegir siempre supone dejar algo afuera.

La IA necesita dirección

La inteligencia artificial puede ofrecernos diez caminos, cien versiones y miles de combinaciones. Una marca necesita saber cuál de todas esas posibilidades tiene sentido para ella.

Esto exige volver a cuestiones que pueden parecer básicas, pero que hoy adquieren una importancia enorme: entender el negocio, la cultura de la compañía, las audiencias, la competencia y el momento que atraviesa la organización. También reconocer qué elementos forman parte de su ADN y cuáles fueron incorporados simplemente porque funcionaban para otros.

Una identidad fuerte tiene que poder adaptarse sin desdibujarse. Las marcas cambian porque cambian las personas, los mercados, las tecnologías y los valores de cada época. Pero adaptarse no significa empezar de cero cada vez que aparece una nueva tendencia.

Desde VEO, una parte importante de nuestro trabajo consiste justamente en construir sistemas de identidad capaces de sostener esa tensión: mantener un ADN reconocible y, al mismo tiempo, permitir que una marca evolucione.

La velocidad puede ser una ventaja cuando existe una dirección clara. Sin ella, puede convertirse simplemente en una forma más eficiente de multiplicar la confusión.

Antes de amplificar, definir

Esta discusión se vuelve todavía más relevante a medida que la IA empieza a intervenir en la forma en que las personas descubren, comparan y eligen marcas. Ya no se trata únicamente de producir contenidos para distintos canales. También hay que pensar qué información estamos construyendo, qué señales dejamos y cómo queremos que una marca sea comprendida.

Una marca clara puede aprovechar esa nueva velocidad para extender su identidad a más lugares. Una marca confusa corre el riesgo de amplificar sus contradicciones.

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Por eso creo que la conversación sobre inteligencia artificial debería empezar un poco antes de la herramienta. Antes de preguntarnos qué podemos generar, conviene preguntarnos qué queremos decir. Antes de multiplicar, necesitamos saber qué merece ser multiplicado.

La tecnología seguirá avanzando y probablemente lo haga más rápido de lo que imaginamos. Para las marcas, el desafío será aprovechar esa capacidad sin delegarle las decisiones que hacen que una identidad sea reconocible.

Con IA o sin IA, las marcas que importan no son las que más producen, sino las que mejor se reconocen.