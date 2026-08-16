En esta noticia Consumo cauteloso

Las ventas minoristas pymes por el Día del Niño cayeron 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, en un contexto donde, pese a que más del 80% de los comercios ofrecieron promociones, no alcanzó para mejorar el consumo.

Los datos surgen del informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala ”, explicó la entidad.

Esa dinámica no alcanzó así para revertir la “tendencia de estancamiento” que viene arrastrando la actividad en el mes, señaló CAME. El ticket promedio de compra se ubicó en $ 45.892, frente a los $33.736 del 2025, lo que implicó una suba real de apenas 0,8% una vez descontada la inflación.

Consumo cauteloso

En relación a las acciones promocionales, precisó que se registraron en el 81,2% de los comercios encuestados, lo que significó una baja de 5,8 puntos porcentuales frente al año anterior. La financiación con tarjeta fue la herramienta más usada, con el 55,3% de los casos, seguida por los descuentos en efectivo, con el 46,2%.

En cuanto a las expectativas de desempeño, el balance resultó mayormente desfavorable: el 43,6% de los comercios dijo haber vendido en línea con lo previsto, mientras que el 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% “peor” y 3,6% “mucho peor”). Apenas el 14,7% logró superar sus proyecciones (12,7% “mejor” y 2% “mucho mejor”).

En el análisis general, la entidad sostuvo que “la información cualitativa relevada evidencia que el desempeño de las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería”. Asimismo, indicó que “la absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, aun a costa de comprimir la rentabilidad”.

En paralelo, señaló que “el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario”, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Respecto al impacto de la fecha sobre la actividad, el 36% de los comercios señaló que sumó movimiento pero sin alterar el panorama del mes , un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% no percibió ninguna incidencia.

Solo el 9,1% consideró que la fecha fue clave para dinamizar sus ventas, lo que confirma que la jornada “operó más como un alivio transitorio de liquidez que como un dinamizador estructural del consumo pyme”.

El análisis de cada rubro