El consumo en los supermercados argentinos no logra levantar cabeza y cerró un primer semestre para el olvido. Según los últimos datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC, analizados por la consultora Politikon Chaco, las ventas a nivel nacional durante junio totalizaron $ 2,48 billones, lo que representa una caída real del 3,1% interanual.

El dato marca la sexta baja consecutiva en la comparación interanual y una retracción del 1,0% respecto a mayo en términos desestacionalizados. Con este panorama, el acumulado del primer semestre del 2026 cierra con un saldo negativo del 2,8%. Sin embargo, en medio del desierto, un rubro que venía siendo castigado por la pérdida de poder adquisitivo logró un respiro: la carne.

El regreso del asado a la cuenta del súper

A pesar de la caída generalizada, la venta de Carnes en supermercados fue la gran sorpresa de junio, registrando un incremento real del 8,9% interanual . Se trata del rubro con mayor crecimiento en el mes, superando incluso a los Electrónicos y artículos para el hogar (+5,8%) y a Verduras y frutas (+2,3%).

Este repunte de la carne resulta significativo, ya que se da en un contexto donde otros bienes de primera necesidad siguen en rojo. Mientras los argentinos volcaron más presupuesto a las carnicerías de los supermercados, recortaron en otras áreas sensibles: las ventas de Lácteos cayeron 5,3%, la Panadería bajó 5,2% y los productos de Almacén retrocedieron un 3,7%.

La carne volvió a mostrar una variación positiva en los supermercados (Fuente: Archivo).

Pese al buen desempeño de la carne, estos tres rubros en alza (carnes, electrónicos y verdulería) apenas explicaron el 24% de la facturación total del mes, volumen insuficiente para revertir la tendencia negativa del índice general.

Mapa del consumo: 20 jurisdicciones en rojo

El impacto de la crisis de consumo tiene un marcado sesgo federal. El informe destaca que en 20 de las jurisdicciones subnacionales analizadas las ventas cayeron en comparación con el año anterior.

Los descensos más bruscos se localizaron en el noreste y el norte del país: Corrientes (-9,8%), Catamarca (-8,5%) y Chaco (-8,2%) encabezaron las pérdidas. En los grandes centros urbanos, la tendencia fue similar: el Gran Buenos Aires (GBA) registró una baja del 6,0% y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) retrocedió un 1,5%.

En la otra vereda, solo seis distritos lograron escapar a la caída. Neuquén (+5,3%) y La Pampa (+5,0%) lideraron el lote de provincias con saldo positivo, seguidas por Río Negro, Jujuy, Formosa y Santiago del Estero.

La brecha con el promedio histórico

Más allá de la coyuntura mensual, el reporte de Politikon Chaco introduce una comparación preocupante: el desempeño del primer semestre de 2026 frente al promedio histórico (2017-2025) . Bajo este análisis, las ventas totales a nivel país están un 9,2% por debajo de su promedio histórico.

En este escenario de largo aliento, la crisis es aún más evidente. Solo Neuquén y Río Negro muestran hoy niveles de consumo superiores a su media histórica, mientras que en provincias como Formosa, Tucumán y Corrientes, el volumen de ventas actual está más de un 30% por debajo de lo que supieron registrar en la última década.

Cómo se mide el consumo en supermercados

Los datos utilizados por Politikon Chaco surgen de la Encuesta de Supermercados del INDEC, que en junio relevó a 93 empresas y 3.128 bocas de expendio distribuidas en todo el país. La medición oficial no comprende a la totalidad de los supermercados, sino a los establecimientos que cumplen con el criterio de superficie establecido por el organismo: al menos una boca con 200 m² o más de salón de ventas, o una superficie acumulada de 200 m² o más entre todas sus bocas.

Para calcular las variaciones reales a nivel provincial, Politikon Chaco deflacta las ventas utilizando el Índice de Precios Implícitos (IPIM), siguiendo la metodología de la propia Encuesta de Supermercados del INDEC, y no el IPC.