En esta noticia Mirá la entrevista completa en El Cronista Stream

James Heckman, Premio Nobel de Economía, estuvo este viernes en El Cronista Stream, en el programa Pulso Financiero que conduce Willy Laborda junto a Yayi Morales.

En una extensa entrevista, el economista compartió su visión sobre el gobierno de Javier Milei y el potencial que tiene la Argentina.

“ Creo que es una mente muy curiosa y le encanta debatir ideas ”, dijo sobre el mandatario argentino. “Lo encontré muy participativo, de una forma muy interesante, y bien informado, hablando con mucho sentido. Claramente, está comprometido con un determinado estilo de economía”, contó sobre el encuentro que tuvo ayer con el Presidente.

Heckman es uno de los grandes expertos globales en estudiar los mecanismos para el desarrollo de la niñez y, en particular, cuál es el retorno que invertir en los primeros años de vida de una persona da a las sociedades.

El economista y profesor estadounidense de la Universidad de Chicago vino a la Argentina para participar del evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

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