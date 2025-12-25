En esta noticia Cómo fueron las ventas por Navidad, rubro por rubro

Las ventas minoristas en Navidad crecieron 1,3% en 2025 frente a 2024, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Según CAME, para el 32,7% de los comerciantes las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% opinó que fueron iguales a lo que suponían.

De acuerdo al relevamiento, las compras navideñas de este año reflejaron la convivencia de dos fenómenos: el impacto de las acciones comerciales como promociones y descuentos implementadas por el 89,3% de los establecimientos, por un lado; y la “marcada austeridad y dependencia del crédito debido al alto nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares", señalaron desde la entidad.

Tal como reportó El Cronista, crece el endeudamiento en la microeconomía de los argentinos. A 3 de 10 argentinos les cuesta “mucho” pagar deudas adquiridas para solventar la diaria, siendo la compra de alimentos y cubrir los gastos del mes mencionados como principal motivo para endeudarse por el 34,6%.

Respecto del balance de ventas navideñas en los comercios minoristas pymes, CAME evaluó que “si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes”.

Con relación a la incidencia de la actividad navideña en el balance comercial del mes, el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Por su parte, el 31,1% de los comercios señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”.

El ticket promedio de las ventas minoristas en Navidad 2025 se ubicó en $36.266, siendo el valor más alto $60.041 correspondiente al rubro de calzado y marroquinería, mientras que el monto más bajo fue de $34.484 destinado a la categoría librerías.

En cuanto al ranking por rubro, el gran ganador de 2025 fue perfumería, que este año tuvo un crecimiento de 27,8% mientras que juguetería cayó a 6,6%.

Tal como informó El Cronista, la industria del juguete enfrenta una combinación de factores estructurales y coyunturales -avalancha importadora, capacidad ociosa crítica y reducción arancelaria sin traslado a precio final al consumidor- que configura una de sus crisis más profundas en décadas.

Los datos del análisis sectorial surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el martes 23 y miércoles 24 de diciembre.

De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Indumentaria

Las ventas subieron 1,3% interanual. Aunque el volumen de ventas superó el promedio del mes por factores estacionales, el desempeño global se situó por debajo de las expectativas iniciales. La concreción de operaciones estuvo vinculada a la disponibilidad de financiación con tarjetas de crédito (de 3 a 12 cuotas) y promociones bancarias .

Equipos de audio, video, celulares y accesorios

Las ventas cayeron 4% y el ticket promedio fue de $47.088. El sector registró una demanda selectiva, orientada principalmente a la telefonía móvil y artículos bajo regímenes de oferta. La apertura de importaciones y la contracción del poder adquisitivo limitaron el volumen transaccional, resultando en niveles de venta inferiores a las proyecciones estacionales. La dinámica comercial dependió de mecanismos de financiación en 6 cuotas sin interés y bonificaciones por pago al contado. A pesar del impacto positivo de eventos de promoción local, el comportamiento del consumidor se mantuvo centrado en la adquisición de productos de necesidad inmediata.

Calzado y marroquinería

Las ventas aumentaron 3,3% y el ticket promedio fue de $60.041, el más alto. El rubro registró una demanda concentrada en la jornada del 23 de diciembre y con preferencia por artículos de menor costo. La dinámica comercial dependió del financiamiento en cuotas y de la captación de liquidez de bonos provinciales ante la ineficacia de promociones con montos mínimos de compra. El flujo de ventas se sostuvo mediante la flexibilización de condiciones comerciales y la aplicación de descuentos directos por pago en efectivo.

Perfumería

Las ventas crecieron 27,8%, con un ticket promedio de $48.414. El sector registró su mayor nivel de actividad comercial en un periodo de cinco días , con picos de ventas concentrados entre el 22 y el 24 de diciembre. Se observó una recuperación en la demanda de fragancias importadas y un sostenimiento de la dinámica de ventas durante la totalidad del mes en comparación con periodos anteriores.

Juguetería

Las ventas cayeron 6,6% y el ticket promedio fue de $48.800. El sector de juguetería registró una contracción en la facturación y ventas limitadas por la competencia de canales de comercialización de bajo costo. Predominó el uso de tarjetas de crédito y promociones bancarias específicas para concretar las operaciones.

Librería

Las ventas cayeron 1,4% y el ticket promedio de venta fue $34.484. La actividad se concentró en la última semana del periodo, traccionada por la demanda estacional y por quienes deciden adelantar las compras para el inicio de clases mediante acuerdos con instituciones. La financiación en tres cuotas sin interés y el impacto de los bonos provinciales actuaron como dinamizadores ante un consumo restringido y con variaciones en los precios de los artículos.