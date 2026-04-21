El presidente Javier Milei participó este martes de los actos oficiales por el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel, celebrados en el Monte Herzl, en Jerusalén. El mandatario fue invitado por el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de la Knéset Amir Ohana, y tuvo a su cargo el encendido de la última de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel. En su discurso, Milei destacó el valor simbólico de esa distinción. La antorcha final, señaló, es “la más importante de todas, ya que cierra el ciclo y las engloba todas, testimoniando la unidad inquebrantable del pueblo judío”. A partir de esa imagen, trazó una analogía con los Macabeos y con la enseñanza de Janucá, afirmando que “la luz siempre triunfa sobre las tinieblas”. El presidente también introdujo una referencia a la historia argentina al citar al general José de San Martín: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”, frase que utilizó como puente entre los valores de ambas naciones. El momento de mayor peso político del discurso llegó cuando Milei reiteró, desde el Monte Herzl, la intención de trasladar la sede diplomática argentina. “Quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan”, afirmó. El anuncio no es nuevo —Milei lo había anticipado durante su campaña y en visitas anteriores a Israel—, pero su reiteración desde el escenario central de los festejos por la independencia le otorgó una dimensión protocolar inédita. El mandatario cerró su alocución con las expresiones que se han convertido en marcas de su estilo: “Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo!”, seguido de las frases en hebreo Am Israel Jai (“el pueblo de Israel vive”) y Le-Tiferet Medinat Israel (“para gloria del Estado de Israel”). Previo a brindar su discurso, el Presidente se subió al escenario para cantar la canción de Nino Bravo “Libre”. Tras el encendido de antorchas en el Monte Herzl, el mandatario culminará su gira en Israel y volará este martes hacia Argentina, donde se espera que arribe el miércoles a las 10.