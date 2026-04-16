A días de su viaje a Israel, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que ratificó su apoyo a Benjamin Netanyahu y su causa en el conflicto con Irán. “Defiendo la causa de Israel y la del pueblo judío porque es una causa justa”, aseguró el Presidente en diálogo con el medio local Canal 14 en la previa de lo que será su visita para el encendido de la antorcha en el Día de la Independencia de ese país. Asimismo, Milei esgrimió, a modo de argumento: “Lo hago porque así lo siento de verdad. Trabajamos mucho en torno a la idea de la moralidad como política de Estado, y la esencia es construir una política justa. Desde mi perspectiva, no hay contradicción entre emoción y pensamiento”. “Israel es el bastión de Occidente”, le expresó el mandatario a su interlocutora, y aseveró que “rechazar su legado hacia la humanidad implicaría destruir todo lo que hizo grande la civilización occidental”. En ese mismo sentido, advirtió: “Si uno quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra”. Javier Milei fue taxativo a la hora de manifestar cuál es su posición en el conflicto que envuelve a Irán con Israel y, por ello, fue concluyente al decir que “es un enemigo de Argentina“. Para ello, recordó que, en la Argentina, ”colocaron dos bombas”. Y luego, se preguntó: “¿Qué posición pretende que yo tenga con alguien, con un país o con organizaciones terroristas que pusieron bombas en mi país?“. “Va más allá de que yo defiendo la causa de Israel porque es una causa justa; estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país”, lanzó tajante el Presidente. Por otro lado, mostró satisfacción por haber sido invitado a participar de las celebraciones por el Día de la Independencia, que tendrán lugar entre el 19 y el 22 de abril. Un viaje que estuvo en duda por fuentes oficiales ante la escalada de la guerra en Medio Oriente. Es menester destacar que, además de la visita del propio Milei, se especula con que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, también diga presente tras la declaración de alto el fuego entre Israel y el Líbano; la tregua comenzará a regir a partir de este mismo jueves a las 18. Sobre cuestiones diplomáticas, el mandatario expresó: “Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén y esa es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación. Pero nosotros vamos a llevar la embajada a Jerusalén“.