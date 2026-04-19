El presidente Javier Milei inició este domingo su agenda oficial en Israel con una visita al Muro de los Lamentos, en Jerusalén, donde rezó acompañado por el embajador argentino en ese país, Axel Wahnish. La actividad fue difundida por la Oficina del Presidente a través de sus canales oficiales, que informó: “El ´presidente Javier Milei, acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rezó en el Muro de los Lamentos en su llegada a la Ciudad Vieja de Jerusalén”. En el breve video difundido por el Gobierno se observa al mandatario arribar al lugar junto a autoridades religiosas y representantes del Estado de Israel. Luego, tomado de la mano de Wahnish, camina hasta el muro, apoya la cabeza y la frente sobre las piedras y permanece algunos instantes en oración. Después abraza al embajador y firma el libro de visitas. La visita al principal sitio sagrado del judaísmo forma parte de la primera jornada de la gira presidencial en Israel, la tercera de Milei desde que asumió la Presidencia. El viaje se desarrolla en medio de un escenario de creciente tensión en Medio Oriente y con una agenda política, institucional y simbólica cargada de actividades. Según el cronograma oficial, tras su arribo previsto para las 9.30 hora local, la primera actividad del jefe de Estado era precisamente la visita al Muro de los Lamentos. Más tarde, a las 17.30, estaba programado un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. De acuerdo con la agenda difundida por el Gobierno, tras esa reunión podían producirse anuncios vinculados al vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al hacia la Argentina, además de la eventual firma de acuerdos conjuntos, declaraciones oficiales y una reunión ampliada entre ambas delegaciones. Por la noche, Milei tenía previsto asistir a la pregrabación de la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel, conocida como el encendido de antorchas, en Monte Herzl. La agenda continuará el lunes con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde también se espera un discurso del mandatario argentino. Más tarde, estaba pautada una reunión con el presidente israelí Isaac Herzog y una visita a la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos. El martes, antes de emprender el regreso a la Argentina, Milei mantendrá encuentros con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y podría participar de la ceremonia central por el Día de la Independencia israelí, actividad aún sujeta a confirmación oficial. El viaje se produce mientras recrudece la tensión regional. En las últimas horas, Irán aseguró haber restablecido un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del comercio energético global.