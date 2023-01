Miguel Ángel Pichetto visita a Mauricio Macri en La Angostura: apoyo, ultimátum y gira electoral

El country de Cumelén se está convirtiendo este verano en una verdadera meca política para los dirigentes de Juntos por el Cambio. Por lo menos, entre los que tienen a Mauricio Macri como líder del espacio. Principalmente, a muchos del PRO, del cual Macri fundador, y de Encuentro Republicano Federal, la "cuarta pata" de la coalición opositora, la pata peronista.

Tanto es así que el titular de ERF, Miguel Angel Pichetto, viajará el miércoles para reunirse con el ex presidente. Por lo que trascendió, será acompañado por Ramón Puerta, ex embajador en Madrid, ex gobernador de Misiones y fugaz Presidente en plena crisis de 2001.

Pichetto en el lanzamiento de su candidatura.

"Será una charla para hablar de política", informaron cerca de los dirigentes. Es que si bien hay quienes promueven la candidatura presidencial de Pichetto en las PASO, lo más probable es que el nuevo espacio no juegue en la competencia principal y respalde a otros candidatos. "De todos modos es prematura cualquier definición, todo está por verse en este contexto político complejo, cruzado por las preocupaciones de la gente, que no quiere escuchar hablar de elecciones", se explicó desde ese espacio.

Días atrás, Pichetto le dio una especie de ultimátum amable a Macri: "Tiene hasta marzo para decidir si será candidato. Uno entiende que está ante una decisión de vida importante en lo personal, pero está el destino de la Argentina también", insistió. Y agregó, con ganas de que finalmente Macri vaya por un segundo tiempo: "Se agotan los tiempos. En abril ya hay que empezar a presentar las listas y los programas para la elección primaria de agosto. Estamos en tiempo de descuento".

El inicio de la sociedad

Pichetto trabó un vínculo intenso con Macri cuando, sin conocerlo, el entonces senador respaldó institucionalmente al gobierno de Cambiemos en un viaje que hizo a Washington DC y New York para hablar con fondos de inversión y thinks tanks interesados en América latina.

Luego, Macri le ofreció la candidatura a vicepresidente, mensaje que le llegó a través del también senador por ese tiempo Federico Pinedo. El líder parlamentario no lo pensó un segundo y le dijo rápidamente que sí.

Lejos de retirarse ante la dura derrota en las PASO, Pichetto reforzó su respaldo y su palabra se hizo muy escuchada en el tramo siguiente, hacia las elecciones generales. Muchas decisiones fueron suspendidas (intimaciones de la AFIP, por ejemplo), políticas de corte "populista" fueron implementadas (eliminación del IVA a los alimentos en los sectores más humildes). Junto a los 100 actos que Macri realizó por todo el país, el gobierno de Juntos por el Cambio llegó a casi el 41% que no le alcanzó para ganar, pero le permitió salir fortalecido frente a su electorado.

Pichetto con Ramón Puerta

Esa lealtad, inesperada en la cultura PRO, conmovió a Macri, al punto que impulsó en la coalición opositora la constitución formal de esa "cuarta pata", a la que se sumaron Puerta, Juan Carlos Romero, Miguel Toma, Andrés Cisneros, Claudia Rucci, Eduardo Mondino, Juan Carlos Sánchez Arnau y Dante Camaño, entre otros.

Actualmente, el ex presidente disfruta conversando con Pichetto, al punto que lo invitó a él y a Puerta a dormir en la casa frente al lago que Macri tiene en el country de Villa La Angostura. Al otro día, jueves 2, los tres viajarán a Santa Rosa, La Pampa, a respaldar la candidatura de Martín Maqueyra, que el 12 de febrero se enfrentará en las PASO frente al radical Daniel Kronenberger.

Macri también valora su aporte en el debate público, desde definiciones como "el pobrismo" hasta sus críticas al Papa y la Iglesia argentina, usualmente vapuleadas por Pichetto en sus declaraciones.

Las últimas se las dijo a Jorge Fontevecchia en Perfil. "La mala administración, el aumento de la pobreza, la inflación incontrolable son producto de las mismas ideas que la Iglesia pregonó en este último tiempo", expresó. "Las ideas de que es mejor ser pobre, de que el mérito no es importante y la propiedad privada es un derecho secundario fueron letales para el modelo de crecimiento argentino", agregó.