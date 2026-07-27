La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a caer en julio y quedó por debajo de la que registraba Mauricio Macri en el mismo punto de su mandato. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 1,94 puntos, con un retroceso mensual de 6,5%.

La medición también mostró una caída de 21% frente a julio de 2025. Desde fines del año pasado, la confianza en el Gobierno acumula una contracción de 21,5%, en una tendencia descendente que atravesó casi todo 2026 y que sólo tuvo una interrupción en junio.

En el mes 31 de la presidencia de Milei, el ICG quedó 3,9% por debajo del nivel registrado por Macri en el mismo momento de su gestión. El Gobierno de Cambiemos tenía entonces un índice de 2,01 puntos, frente a los 1,94 actuales.

La confianza en Milei también se encuentra por debajo de la observada durante la presidencia de Néstor Kirchner a esta altura del mandato. En su mes 31, el dirigente santacruceño registraba 2,26 puntos, un nivel 14,4% mayor que el actual.

El Gobierno libertario, sin embargo, conserva una valoración superior a la que tenían las dos presidencias de Cristina Kirchner y la administración de Alberto Fernández en la misma instancia.

Durante esas gestiones, el índice era de 1,87 puntos durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, de 1,69 durante el primero y de 1,12 en la presidencia de Fernández. Respecto de este último, el nivel actual es 73,3% superior.

La gestión concentra el mayor deterioro

La caída de julio estuvo atravesada por un deterioro de la evaluación sobre la gestión .

Según el estudio, cuatro de los cinco componentes que integran el indicador disminuyeron respecto del mes anterior y el mayor retroceso se produjo en la percepción sobre la eficiencia en la administración del gasto público.

Ese componente cayó 15,4% y se ubicó en 1,79 puntos. También descendió la valoración sobre la capacidad del Gobierno para resolver los problemas del país, que retrocedió 7,3%, hasta los 2,28 puntos.

La preocupación por el interés general cayó 6,9% y alcanzó 1,51 puntos, mientras que la evaluación general del Gobierno bajó 2,5%, hasta 1,64 puntos.

A pesar de la crisis Adorni, la honestidad de los funcionarios fue el único componente que prácticamente no sufrió cambios: descendió apenas 0,4% y quedó en 2,45 puntos.

En este sentido, se mantiene, así como la dimensión mejor valorada del Gobierno, aunque no alcanzó para compensar las bajas vinculadas con la administración y la capacidad de gestión.

El promedio del ICG durante la presidencia de Milei descendió a 2,37 puntos, el registro acumulado más bajo desde el comienzo de su gestión. En el mismo tramo de sus respectivos mandatos, Macri promediaba 2,51 puntos y Fernández, 1,91.

La confianza cayó con fuerza entre los jóvenes

La baja no fue uniforme entre los distintos segmentos de la población. El deterioro más marcado por edad se produjo entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde la confianza cayó 23% y quedó en 1,68 puntos.

Entre las personas de 30 a 49 años, el índice descendió apenas 0,7% y se ubicó en 1,75 puntos. El nivel más alto correspondió a los mayores de 50 años, con 2,07 puntos, aunque también registró una caída mensual de 7,1% .

Por género, la confianza disminuyó 11,3% entre los hombres y quedó en 2,10 puntos. Entre las mujeres, en cambio, aumentó 2,8%, hasta 1,74 puntos. Como consecuencia de estas variaciones, la brecha entre ambos grupos se redujo a 0,36 puntos.

También se produjo un deterioro especialmente fuerte entre quienes tienen menor nivel educativo. El ICG cayó 24,7% entre las personas con instrucción primaria y se ubicó en 1,29 puntos, el valor más bajo de los tres segmentos relevados.

Entre quienes completaron el secundario, la confianza se mantuvo prácticamente estable en 1,90 puntos. En el grupo con estudios terciarios o universitarios, el indicador descendió 7,5%, pero conservó el valor más alto, con 2,03 puntos.

El GBA, la región con menor confianza

En términos geográficos, el interior del país continúa mostrando el mayor nivel de confianza en el Gobierno, con 2,09 puntos, pese a una baja mensual de 4,7%.

En la ciudad de Buenos Aires, el índice cayó 5,6% y quedó en 1,92 puntos. El mayor retroceso se registró en el Gran Buenos Aires , donde la confianza descendió 10,9% y alcanzó 1,63 puntos, el valor más bajo entre las regiones analizadas.

Otro de los descensos más pronunciados se observó entre quienes dijeron que ellos o sus familias fueron víctimas de delitos durante los últimos doce meses. En ese segmento, el índice cayó 25,9% y se ubicó en 1,56 puntos. Entre quienes no fueron víctimas, la baja fue de apenas 1% y el indicador alcanzó 2,05 puntos.

La evaluación del Gobierno también mantiene una relación directa con las expectativas económicas. Entre quienes creen que la situación mejorará dentro de un año, el ICG alcanza 4,15 puntos. Entre quienes consideran que permanecerá igual es de 2,46, mientras que cae a sólo 0,33 puntos entre quienes esperan un empeoramiento.