La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector oficializaron las nuevas escalas salariales que se aplicarán a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Según lo acordado, en diciembre de 2025 los trabajadores percibirán una suma fija no remunerativa de $ 60.000. En tanto, entre enero y marzo de 2026 se abonarán $ 40.000 más otros $ 60.000 por mes, lo que eleva el refuerzo mensual a $ 100.000 durante ese período. Todas estas sumas serán incorporadas al básico a partir de abril, lo que consolida los aumentos dentro del salario convencional.

Los puntos claves del acuerdo

El entendimiento alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, incluyendo Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores, con escalas diferenciadas según la función y la categoría.

Además, el acuerdo ratifica que el adicional por antigüedad continuará calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos. También se mantiene la aplicación del presentismo conforme a lo establecido en el artículo 40 del convenio colectivo.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $ 40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $ 60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.

En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes. Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.