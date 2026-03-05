En marzo de 2026, los empleados de comercio percibirán los mismos importes que en los meses anteriores, ya que el acuerdo salarial vigente no contempla aumentos para este mes. En cambio, la paritaria estableció la continuidad del pago de dos sumas fijas no remunerativas, que seguirán integrando el salario hasta abril. Estas sumas extraordinarias forman parte del acuerdo firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias y se pagan de manera mensual para reforzar los ingresos del sector mientras se mantiene congelado el aumento sobre los salarios básicos. El acuerdo paritario que rige desde julio de 2025 hasta abril de 2026 dispuso que los empleados de comercio recibirían dos sumas no remunerativas, que se abonan mensualmente y se incorporarán al salario básico recién en abril de 2026. Los bonos son: En total, los trabajadores del sector perciben $ 100.000 adicionales no remunerativos cada mes. Aunque no forman parte del salario básico, sí impactan sobre rubros como presentismo, aguinaldo e indemnizaciones, por lo que elevan significativamente el ingreso final. Además, el acuerdo estableció que las partes volverían a reunirse en marzo, tal como quedó planteado en el comunicado de FAECYS de diciembre. Los salarios de marzo dependen de la categoría laboral del trabajador, pero todos incluyen los $ 100.000 de sumas no remunerativas. A continuación, los montos por categoría para un empleado de comercio con jornada completa: