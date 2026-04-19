El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) celebrará este martes 21 y miércoles 22 de abril sus elecciones generales, en un proceso que volverá a poner en juego la conducción de una de las instituciones profesionales más relevantes del país. Con un padrón de 86.524 matriculados habilitados para votar, los comicios se desarrollarán entre las 8 y las 18 en la sede central de Corrientes 1441, donde se dispondrán 50 mesas. En estas jornadas se elegirán las nuevas autoridades del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados, cuyos mandatos comenzarán el próximo 30 de mayo. Para sufragar, los abogados y abogadas deberán presentarse con su credencial profesional o DNI. El escenario electoral llega con una novedad central: cinco listas competirán por la conducción, ampliando la oferta respecto de los últimos comicios, cuando participaron tres espacios. Sin embargo, el oficialismo aparece bien posicionado para retener el control del Colegio, tras cuatro años de gestión encabezada por Ricardo Gil Lavedra. La lista “Unidad en Defensa de la Abogacía” lleva como candidata a presidenta a Alejandra García, actual coordinadora Legal y Técnica del CPACF, con más de tres décadas de trayectoria profesional. Impulsada por Gil Lavedra -quien ahora se postula para la Asamblea de Delegados-, García podría convertirse en la primera mujer en presidir la institución en sus más de cuarenta años de historia. El espacio oficialista reúne a más de diez agrupaciones provenientes de distintos sectores políticos, en una coalición amplia que apuesta a consolidar el rumbo iniciado en 2022. Desde ese sector destacan como ejes de gestión la modernización digital del Colegio, las mejoras edilicias y la ampliación de la oferta de capacitación profesional, además de la intervención institucional en debates clave para la abogacía. Enfrente, dos expresidentes buscarán recuperar protagonismo. Jorge Rizzo encabeza la Lista 47 “Gente de Derecho”, acompañado por Gregorio Corach como candidato al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. Por su parte, Eduardo Awad —quien se apartó de ese mismo espacio— competirá con la lista “Los que vemos el Colegio”, junto a Carlos Codoro al Tribunal y Nelly Díaz a la Asamblea. La oferta se completa con Rubén Ramos, candidato de “Espacio Abierto de la Abogacía”, una agrupación con participación en elecciones anteriores, secundado por Cristian Dellepiane y Sebastián Saez; y con Eduardo Lema Castillo, que se presenta por primera vez con la lista “Por Más Abogacía”, acompañado por Casiano Highton y Valeria Carreras. En este contexto, el oficialismo busca capitalizar la fragmentación opositora y el respaldo de una estructura consolidada para revalidar su gestión. La participación será un dato clave: en la última elección votaron 13.660 matriculados, y se destaca que un mayor nivel de concurrencia podría ser determinante para el resultado final.