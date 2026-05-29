Las administraciones que cobren por el uso de zonas comunes podrían quedar obligadas a facturar IVA y reportar ingresos ante la autoridad tributaria.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) encendió las alertas entre administradores de edificios, conjuntos residenciales y copropiedades en Colombia tras anunciar un endurecimiento de los controles tributarios sobre el uso económico de áreas comunes.

La entidad confirmó que realizará visitas y procesos de verificación para detectar si las propiedades horizontales están cobrando por espacios compartidos sin cumplir las obligaciones fiscales exigidas por la ley.

La medida pone bajo revisión actividades que durante años fueron vistas como prácticas internas de convivencia, pero que hoy representan movimientos económicos que deben ser reportados formalmente.

Salones comunales, piscinas, gimnasios, zonas BBQ, parqueaderos de visitantes y otros espacios administrados por las copropiedades quedaron en la mira del organismo tributario.

Salones comunales, piscinas, gimnasios, zonas BBQ y parqueaderos de visitantes quedaron en la mira del organismo tributario. (Fuente: Canva / Dian)

¿Por qué la DIAN está fiscalizando las áreas comunes de los edificios?

El aumento de conjuntos residenciales que generan ingresos adicionales mediante el alquiler de espacios comunes llevó a la DIAN a fortalecer sus mecanismos de vigilancia. Muchas administraciones utilizan estos cobros para reducir cuotas de mantenimiento o financiar gastos operativos, pero la entidad advirtió que esas actividades pueden convertirse en servicios gravados con IVA.

De acuerdo con la interpretación jurídica de la DIAN, cuando una propiedad horizontal cobra dinero adicional por el uso de una zona común, deja de actuar únicamente como una entidad sin ánimo de lucro frente a esa operación específica. En consecuencia, adquiere obligaciones tributarias similares a las de cualquier prestador de servicios.

Esto significa que los ingresos obtenidos por alquileres o reservas de espacios ya no pueden manejarse únicamente con recibos manuales o controles internos de caja.

¿Qué zonas comunes podrían generar IVA en conjuntos residenciales?

Las áreas que entren en explotación económica podrían quedar sujetas a facturación electrónica y pago de impuestos. Entre los espacios más vigilados aparecen:

Salones sociales

Piscinas

Zonas BBQ

Gimnasios

Canchas deportivas

Parqueaderos de visitantes

Locales comerciales internos

Auditorios y terrazas para eventos

La DIAN explicó que el problema no es el uso de las zonas comunes, sino el cobro adicional independiente de la cuota de administración.

Por eso, si una copropiedad cobra tarifas específicas para reservar estos espacios, estaría desarrollando una actividad gravada ante el sistema tributario colombiano.

¿Los conjuntos residenciales deberán emitir factura electrónica?

Sí. Uno de los puntos más importantes del nuevo control de la DIAN es la obligación de emitir factura electrónica cuando exista un cobro por el uso de áreas compartidas.

Según la entidad, no bastará con entregar comprobantes internos, recibos manuales o anotaciones administrativas. Las copropiedades que obtengan ingresos por alquileres deberán tener habilitados sistemas de facturación y reportar los movimientos económicos en tiempo real.

La medida impactará especialmente a edificios y conjuntos que manejan reservas frecuentes para celebraciones, reuniones privadas o eventos familiares.

Además, la DIAN busca garantizar trazabilidad sobre esos recursos para evitar evasión tributaria y movimientos económicos no reportados.

¿Cuándo las zonas comunes no deben pagar IVA?

La normativa también contempla excepciones específicas que podrían evitar el cobro del IVA en propiedades horizontales.

Por ejemplo, no habría obligación tributaria cuando:

El espacio se presta gratuitamente.

El uso está incluido dentro de la cuota ordinaria de administración.

No existe un cobro independiente adicional.

La actividad no representa explotación comercial del área común.

En esos escenarios, la DIAN considera que no se configura una prestación de servicios gravada, por lo que no sería necesaria la facturación electrónica asociada al IVA.