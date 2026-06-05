Confirmado | Compartir la herencia con tu hermano puede ser la peor decisión de tu vida, según abogados y notarios

Las herencias se han convertido en una de las principales causas de conflictos familiares en España. El problema aparece especialmente cuando varios hermanos heredan un piso y ninguno logra ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la vivienda.

La herencia es una de las principales fuentes de conflicto legal para el 77% de los españoles. La situación afecta cada año a miles de familias y suele agravarse cuando el reparto incluye bienes indivisibles como viviendas.

Los últimos datos del INE de marzo de 2026 muestran que en España se registraron 47.474 viviendas transmitidas por herencia. Muchas de ellas quedaron bajo titularidad compartida entre varios herederos.

Abogados, notarios y juristas coinciden en que el principal error es repartir un piso al 50% entre hermanos. En lugar de evitar tensiones, la copropiedad suele terminar en bloqueos, discusiones y conflictos judiciales.

Confirmado | Compartir la herencia con tu hermano puede ser la peor decisión de tu vida, según abogados y notarios (foto: archivo).

El problema de heredar un piso entre hermanos: por qué tantas familias terminan enfrentadas

Cuando varios hermanos heredan una vivienda nace lo que la ley denomina comunidad de bienes o condominio. En teoría, todos tienen los mismos derechos sobre el inmueble. En la práctica, ninguna decisión puede tomarse sin acuerdo entre todos.

Uno quiere vender, otro alquilar y otro quedarse a vivir en la propiedad. El resultado más habitual es el bloqueo total de la vivienda y el deterioro de la relación familiar.

“Como ninguna decisión puede tomarse sin unanimidad de los propietarios, el resultado más frecuente es el bloqueo total. El piso queda congelado y la relación entre hermanos, deteriorada”.

El abogado Antonio Martínez, socio fundador de Martínez Lafuente Abogados, explicó en una entrevista para un medio de comunicación que “al hacer testamento es un acierto dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno”.

Además, advirtió que compartir propiedades suele convertirse en “una fuente de problemas entre la familia, salvo que haya una relación muy estrecha entre los hermanos”.

Qué recomiendan abogados y notarios para evitar conflictos por herencias

La recomendación más repetida entre abogados y notarios es evitar que varios herederos compartan la propiedad de un mismo piso.

La alternativa consiste en adjudicar la vivienda a un solo heredero y compensar económicamente al resto mediante dinero, terrenos u otros bienes hasta equilibrar el reparto.

“El caso más típico es España es el de un patrimonio formado por un piso, dinero en el banco y unos terrenos en el pueblo”.

En ese escenario, los especialistas consideran más práctico que un heredero reciba el 100% de la vivienda y que el otro sea compensado con el resto del patrimonio. “La legislación española establece que el reparto sea equitativo, no que todos los herederos deban ser copropietarios de todos los activos”.

La notaria María Cristina Clemente Buendía también señaló que esta fórmula tiene ventajas fiscales porque evita futuras escrituras de extinción de condominio y reduce impuestos asociados.

Qué dice la ley si los hermanos no logran ponerse de acuerdo por la herencia

Confirmado | Compartir la herencia con tu hermano puede ser la peor decisión de tu vida, según abogados y notarios (foto: archivo).

Cuando el conflicto ya existe y los herederos no alcanzan un acuerdo, la legislación española contempla varias soluciones legales.

La primera alternativa es la negociación privada entre las partes. Si no funciona, el Código Civil permite recurrir a la extinción de condominio, regulada en los artículos 400 y 1062. “Ningún heredero está obligado a permanecer indefinidamente en la indivisión”.

El jurista David Jiménez explicó que mediante este mecanismo “uno se adjudica el 100% y compensa económicamente al otro”.

La ventaja fiscal puede ser importante. Mientras una compraventa convencional tributa entre el 6% y el 10%, los actos jurídicos documentados suelen situarse entre el 0,5% y el 1,5%, según la comunidad autónoma.

Además, Jiménez recordó que “no hay que pagar plusvalía municipal al realizar la extinción de condominio, salvo que haya exceso de adjudicación”.

Si el conflicto continúa, existe la figura del contador-partidor, un profesional que reparte la herencia de forma objetiva y vinculante. La vía judicial queda como último recurso, aunque suele ser la alternativa más costosa y la que más valor destruye.

En ese escenario, Antonio Martínez advirtió que “la valoración del inmueble siempre va a ser muy inferior al valor de mercado”. Es decir, todos los herederos terminan perdiendo dinero mientras el conflicto familiar se agrava.