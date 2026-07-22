Bullrich empuja una reunión con Sturzenegger para ultimar el plan de acción hacia agosto: el punto clave
Al encuentro también fue convocada la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. En paralelo, ultiman un nuevo paquete de reformas a múltiples sectores de la economía. ¿Pedirán facultades delegadas?
A cuánto está el dólar blue hoy miercóles 22 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.