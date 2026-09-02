El vencimiento del régimen establecido por el Decreto 514/2021 genera fuerte incertidumbre en el mercado de trabajo agropecuario y amenaza con desalentar la registración de unos 120.000 empleos temporarios en todo el país. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtieron que la falta de prórroga oficial pone en riesgo la continuidad laboral de los trabajadores estacionales y la sostenibilidad productiva de las economías regionales.

El mecanismo vigente permitía a los trabajadores zafrales acceder a contratos formalizados sin perder la red de asistencia social, un esquema articulador clave para sostener la oferta de mano de obra en el interior del país durante los picos de cosecha. El secretario general del gremio, José Voytenco, solicitó la extensión de la medida.

Desde el sector señalan que la discontinuidad de la norma genera distorsiones en la cadena de valor: impulsa el regreso a la informalidad, dificulta la cobertura de mano de obra local y afecta directamente los niveles de productividad del agro.

Según expresaron desde UATRE, no se trata únicamente de un trámite burocrático, sino de un instrumento de política laboral decisivo para la estabilidad del empleo registrado y el desempeño de la capacidad exportadora del sector agropecuario