El Gobierno argentino aprovechó el paso del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por Jackson Hole en la conferencia de la Fed, en Estados Unidos, para llevar el mensaje económico oficial ante inversores y líderes empresariales: la estabilización debe abrir ahora una etapa de formación de capital, con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las principales herramientas .

Bausili participó de un encuentro realizado en paralelo al Simposio de Política Económica de Jackson Hole junto con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

La reunión fue organizada por el empresario y banquero argentino Nicolás “Gucho” Aguzin y convocó, según detalló Oxenford, a inversores, emprendedores y líderes empresariales interesados en las oportunidades que ofrece la Argentina.

El planteo oficial buscó mostrar una secuencia que comienza con la disciplina fiscal y continúa con la estabilización monetaria, la recuperación de la previsibilidad y el regreso de las inversiones .

El equipo económico en la antesala de una reunión en el FMI El Cronista

“Discutimos cómo el presidente Milei, el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili han logrado romper el ciclo de inestabilidad macroeconómica que definió a la Argentina durante décadas”, señaló Oxenford.

Según el embajador, “el punto de partida fue simple pero fundamental: la disciplina fiscal”. En esa línea, sostuvo que la estabilidad de las cuentas públicas creó las condiciones para la estabilidad monetaria y que la mayor previsibilidad comenzó a restablecer la confianza.

Clave para las inversiones

La delegación argentina puso el foco en el paso que el Gobierno considera necesario para consolidar el programa económico: transformar la estabilización en nuevas inversiones y capacidad productiva .

“El próximo capítulo es la formación de capital”, definió Oxenford. El embajador destacó que la estabilidad macroeconómica, las reglas claras y herramientas como el RIGI ofrecen una oportunidad para convertir las inversiones en producción, exportaciones y crecimiento.

Entre los sectores presentados con mayor potencial se encuentran la energía, los minerales críticos, la tecnología y la infraestructura. “El interés que vimos aquí de algunos de los líderes económicos más influyentes del mundo fue notable ”, aseguró.

El encuentro también funcionó como una nueva señal del alineamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos. Oxenford sostuvo que la relación bilateral puede convertirse en “un poderoso acelerador” para la llegada de capital, tecnología y financiamiento, además de facilitar el acceso argentino a los mercados internacionales.

La presencia conjunta de los dos embajadores reforzó esa señal. Para el Gobierno, Estados Unidos no aparece solamente como un socio político, sino también como una fuente central de inversiones y financiamiento para la próxima etapa del programa económico.

Washington, por su parte, viene dejando en las últimas semanas un pedido de alineamiento a sus socios sobre el rol de China en las cadenas de insumos clave para su “seguridad nacional”, como los llamados “minerales críticos”, que tienen al litio como máximo exponente.

“El capital, la tecnología, el financiamiento y el acceso a los mercados globales pueden ayudar a la Argentina a transformar su enorme potencial en crecimiento a largo plazo”, resumió Oxenford.

Reunión del G20

La actividad de Bausili en EE.UU. continuará desde hoy en Asheville, Carolina del Norte, donde participará junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.

El encuentro, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 1° de septiembre, será encabezado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. También participará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, entre otros funcionarios y referentes de los principales organismos financieros.

La agenda incluye las políticas para impulsar el crecimiento, la modernización de la regulación financiera, los desequilibrios globales, los procesos de reestructuración de deuda, los activos digitales y los pagos transfronterizos.

Georgieva estuvo a principios de mes en la Argentina y se reunió con funcionarios del Gobierno. Avaló el plan y visitó Vaca Muerta, para corroborar los avances en la “fábrica de dólares” que promete cambiar el balance de divisas.