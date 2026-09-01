Anthropic todavía no presentó oficialmente su oferta pública inicial, no tiene una acción que cotice en Wall Street y tampoco confirmó cuándo saldrá al mercado.

Sin embargo, las apuestas sobre su futura valuación ya comenzaron a moverse con fuerza.

El volumen negociado en América Latina mediante un contrato perpetuo pre-IPO vinculado con la compañía se disparó 447,25% entre el 10 y el 23 de agosto, según datos difundidos por el exchange Bitget a El Cronista. A escala global, la actividad aumentó 1063% frente a la primera semana del mes.

El crecimiento refleja la expectativa generada por la posible salida a bolsa de la desarrolladora de Claude, que podría convertirse en una de las mayores colocaciones de la historia.

Pero también muestra un cambio más profundo: el mercado cripto comenzó a ofrecer instrumentos para especular con compañías privadas antes de que sus acciones lleguen formalmente a la Bolsa.

Cómo se negocia Anthropic antes de su IPO

Bitget lanzó el 2 de junio el contrato perpetuo ANTHROPICUSDT, un derivado que permite tomar posiciones sobre la evolución de la valuación percibida de Anthropic.

A diferencia de una compra tradicional de acciones, quien opera este instrumento no adquiere una participación en la compañía. Tampoco obtiene derechos económicos, acceso preferencial a la oferta pública ni la posibilidad de convertir automáticamente el contrato en acciones cuando se produzca el debut.

Lo que se negocia es una expectativa: cuánto podría valer Anthropic cuando finalmente salga a bolsa.

El contrato funciona, en ese sentido, como un mercado anticipado sobre la valuación de la compañía. Los inversores pueden tomar posiciones alcistas o bajistas sin esperar a que se determine formalmente el precio de la IPO.

“El crecimiento del volumen de ANTHROPICUSDT muestra que los traders latinoamericanos están siguiendo cada vez más de cerca las grandes historias de los mercados tradicionales”, señaló Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina.

Según la ejecutiva, la expectativa alrededor de Anthropic combina inteligencia artificial, mercados de capitales y activos digitales.

“Estamos viendo que los usuarios buscan herramientas para participar en estas narrativas antes de que lleguen al mercado público”, agregó.

Una mega-IPO que altera los planes de Wall Street

La expectativa no está limitada al mercado cripto. La posible salida a bolsa de Anthropic comenzó a condicionar el calendario de colocaciones en Estados Unidos.

La desarrolladora de Claude se prepara para presentar públicamente la documentación de una oferta que podría ubicarse entre las mayores de la historia, según información de Bloomberg.

Su tamaño potencial obliga a otras compañías a evaluar si les conviene adelantarse, esperar o asumir el riesgo de competir por capital y atención con uno de los nombres más buscados del negocio de la inteligencia artificial.

El calendario aparece particularmente ajustado. Después del feriado estadounidense del 7 de septiembre, las empresas tendrán pocas ventanas despejadas antes de las elecciones legislativas de noviembre.

En el medio también estará la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed) y una serie de datos económicos que podrían aumentar la volatilidad.

La posible IPO de Anthropic funciona como una aspiradora de atención. Los grandes fondos de inversión y los vehículos soberanos necesitan reservar recursos para participar de la colocación, lo que reduce la demanda disponible para otras empresas.

Citigroup estima que al menos seis compañías podrían recaudar más de u$s 1.000 millones cada una entre el Labor Day y las elecciones. En la fila también aparecen empresas vinculadas con la computación en la nube, los centros de datos, la energía y la infraestructura digital.

La inteligencia artificial concentra el dinero

La carrera por llegar primero revela una fuerte concentración del interés institucional. No todas las compañías encuentran las mismas condiciones para salir a bolsa: buena parte del capital se dirige hacia la inteligencia artificial, la infraestructura necesaria para sostenerla y otros grandes temas como defensa y actividad aeroespacial.

Para las empresas pequeñas y medianas, el desafío es todavía mayor. Frente a varias colocaciones multimillonarias, los inversores pueden ignorar operaciones de menor tamaño o exigir descuentos importantes para participar.

La urgencia tampoco garantiza buenos resultados. Las 14 empresas que salieron a bolsa durante el mes anterior al debut de SpaceX registraron posteriormente una pérdida promedio ponderada de 9,5%, según datos recopilados por Bloomberg.

En el conjunto del año, las nuevas cotizaciones estadounidenses acumulan una ganancia promedio ponderada de 5,6%, muy por debajo del avance de 13% del S&P 500 y de 17% del Nasdaq 100.

Entre las 16 compañías que captaron al menos u$s 1.000 millones, el retorno promedio se reduce a 4,2%. Además, seis de las diez mayores operaciones cotizan por debajo de su precio inicial.

Quiénes podrían beneficiarse

Una eventual salida a bolsa también tendría implicancias para algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo.

Amazon y Alphabet se encuentran entre los principales inversores de Anthropic. Amazon, además, le proporciona infraestructura de computación en la nube, mientras que Nvidia participa indirectamente en el ecosistema mediante los chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Bitget sostiene que Amazon tendría aproximadamente 21% de Anthropic, mientras que la participación de Alphabet rondaría 15%. Esos porcentajes deberán verificarse ante una eventual presentación regulatoria, ya que pueden estar sujetos a dilución, diferentes clases de acciones y acuerdos particulares entre los accionistas.

El comunicado también menciona a Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley entre las entidades que podrían participar de la colocación. Sin embargo, la estructura definitiva de la oferta y los bancos colocadores todavía no fueron confirmados oficialmente.

El riesgo detrás del crecimiento de 447%

El salto en el volumen revela una mayor actividad, pero no demuestra por sí mismo que los inversores esperen una suba de la valuación.

En los contratos perpetuos existen posiciones compradoras y vendedoras. Para determinar si predomina una apuesta alcista sería necesario conocer la evolución del precio, el interés abierto, la tasa de financiamiento y la distribución entre posiciones largas y cortas.

Tampoco se informó el volumen inicial y final expresado en dólares. Sin esa base, el crecimiento de 447,25% permite medir la aceleración de las operaciones, pero no la verdadera profundidad económica del mercado.

A estos interrogantes se suman los riesgos propios del producto. El precio del contrato puede diferir de la valuación finalmente establecida durante la IPO. También existe exposición a la volatilidad, el apalancamiento, las liquidaciones forzadas y la liquidez disponible dentro de la plataforma.

La distinción es central: operar ANTHROPICUSDT no equivale a comprar acciones de Anthropic. Es una apuesta sobre lo que el mercado cree que podría valer una compañía que todavía no cotiza y cuya salida a bolsa continúa rodeada de incertidumbre.