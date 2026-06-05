Luego de que, en un batacazo para el oficialismo en el Senado, este aprobara el pliego para jueza de María Verónica Michelli -entre otros- el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que Javier Milei igualmente no está obligado a oficializar el cargo .

El nombramiento de Michelli viene generando ruido tanto interno como externo en el Gobierno hace semanas, ya que, en un primer momento, este retiró el pliego por tratarse de la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien actualmente sigue casos de corrupción como $LIBRA.

Pero, pese al pedido de retiro del Presidente, la oposición logró negociar este jueves la inclusión de la magistrada en la votación, cuya propuesta fue aprobada luego con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

De esta forma, Michelli quedó habilitada por el Senado para asumir frente al Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Sin embargo, el Ejecutivo aún debe dar el visto bueno.

Esto mismo reforzó Mahiques este viernes: “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará [el nombramiento por decreto]. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”.

La polémica con Michelli: por qué el Gobierno intentó bajar el pliego

El nombre de Michelli generó tensión dentro del Gobierno semanas antes de la sesión. El Ejecutivo había enviado al Senado un pedido formal de retiro de su candidatura. El motivo, nunca reconocido oficialmente, es que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA y otros temas sensibles para la administración Milei.

Sin embargo, en diálogo con Radio Mitre, el ministro Mahiques negó categóricamente esta versión: “Es falso”, afirmó ante la consulta sobre si el retiro se debió al vínculo de Michelli con Alconada Mon.

Tras ello, defendió la facultad presidencial de retirar candidaturas sin dar explicaciones: “El presidente tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y mandarlo sin tener que dar explicaciones, sino de retirarlo”.

Esa misma facultad, sostuvo Mahiques, aplica con el pliego de Michelli: pese a que el Senado lo aprobó, el Presidente aún debe oficializar el no nombramiento por decreto, algo que Milei no está obligado a hacer.

“El Senado lo que hizo fue habilitar al presidente a que esté en condiciones de firmar todos los decretos. El Senado no obliga al presidente, bajo ningún concepto”, aclaró en este sentido Mahiques.

Tal como adelantó El Cronista, el Ejecutivo evalúa precisamente no firmar ese decreto en el caso de Michelli. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará”, indicó Mahiques, y reiteró: “Es una facultad presidencial”.

Sumado a esto, el propio ministro aclaró que el cargo no existe operativamente por ahora: el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata aún no está habilitado y requiere una acordada de la Corte Suprema, además de infraestructura, tecnología y la designación de otros dos jueces, lo que atrasará los tiempos. “Es un proceso complejo; hay varios tribunales y juzgados que no están habilitados hace tiempo”, señaló.

Cómo se aprobó el pliego de Michelli en el Senado

Debido al pedido de retiro del Gobierno, el pliego de Michelli no estaba originalmente en el temario de la sesión del jueves: inicialmente, se había acordado tratar 50 nombramientos en labor parlamentaria. Sin embargo, el Ejecutivo luego bajó la orden de incluir los 73 pliegos pendientes completos.

Frente a esto, el peronismo objetó que eso requería dos tercios para apartarse del orden del día y, para avanzar con ello, presionaron por la inclusión del pliego de Michelli.

El oficialismo cedió y el resultado fue la aprobación de 74 nombramientos en total, con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones -una de estas de Patricia Bullrich por “objeción de conciencia”- para el caso de Michelli

Más allá de la polémica por Michelli, el ministro ponderó el resultado global: “La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”. Y puso en perspectiva la situación: “Hay que hacer foco en los 74 pliegos que se aprobaron, no en uno particular que además se terminó aprobando”.