Suprema Corte avala sanciones de la CONDUSEF y limita a los bancos

El fallo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación refuerza la función de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) como entidad sancionadora de bancos, casas de financiamiento y otras instituciones crediticias que no cumplan con la normativa aplicable.

Se ha determinado que este organismo no solo posee atribuciones de supervisión, sino también la facultad legal de imponer sanciones económicas y multas a las entidades financieras que no respeten sus deberes, tales como reportes, registros obligatorios y principios de cobranza.

Algo salió mal en la Suprema Corte y ahora miles de jubilados están en alerta: qué pasará con los pagos retroactivos que reclaman (foto: archivo).

Suprema Corte avala sanciones de la CONDUSEF y limita a los bancos

La Suprema Corte validó que las instituciones financieras están obligadas a cumplir con reportes periódicos, registros administrativos y notificaciones de información relevante sobre su actividad de cobranza.

La decisión del máximo tribunal del país ratifica que las disposiciones que regulan a la CONDUSEF cumplen con los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica. Esto implica que las sanciones aplicadas a bancos y entidades financieras no son arbitrarias, sino que se encuentran plenamente fundamentadas en la ley.

Este fallo surge tras un amparo promovido por una entidad financiera sancionada por no entregar reportes obligatorios en el sistema de registro de despachos de cobranza, conocido como REDECO, lo que derivó en la confirmación de la sanción impuesta.

CONDUSEF podrá sancionar a bancos que incumplan registros y reportes obligatorios

La decisión no únicamente afecta a las instituciones financieras, sino también a los usuarios. Este fallo refuerza la supervisión sobre las prácticas de cobranza, al tiempo que mejora la transparencia en la relación entre bancos y clientes.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que la CONDUSEF queda plenamente facultada para imponer multas a los bancos y entidades financieras que incumplan con sus obligaciones regulatorias.

Entre los deberes confirmados por la Suprema Corte se encuentran:

Registro obligatorio en el sistema REDECO.

Presentación de reportes mensuales sobre despachos de cobranza.

Informar incluso cuando no se utilicen servicios de cobranza externa.

Notificación de quejas y seguimiento de usuarios afectados.

En términos prácticos, lo anterior implica una mayor protección para los deudores, ya que se pretende prevenir abusos, prácticas indebidas de cobranza y escasez de información por parte de las entidades financieras.