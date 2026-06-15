El Gobierno busca aprobar Propiedad Privada pero el escándalo con Adorni complica sus planes
En medio del asedio de la oposición y la presión de sus propios aliados por desplazar al jefe de Gabinete, la Casa Rosada está decidida en avanzar con el proyecto de ley ideado por Federico Sturzenegger. Anticipan más modificaciones
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 15 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.