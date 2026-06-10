En esta noticia El video de Bullrich y la Mesa Política

El Mundial de Fútbol comienza este jueves 11 de junio y el Gobierno no logró convertir en ley ninguno de los proyectos que buscaba cerrar en el corto plazo antes del torneo . No obstante, desde la Casa Rosada mantienen optimismo por conseguir que la ventana de acuerdos perdure hasta antes del año electoral para aprobar las reformas pendientes. Este jueves se reúne la Mesa Política para poner en marcha esa estrategia.

La última ley que envió el presidente Javier Milei que consiguió sancionarse fue la Ley de Glaciares, que le siguió a la reforma laboral. Desde entonces, el oficialismo continuó mandando una batería de proyectos que por ahora no consiguieron el aval de ambas Cámaras. En el medio, el escándalo de Adorni y las internas que continuaron empantanado el terreno. “Nosotros somos nuestro único enemigo” , reconocen los libertarios.

La Cámara de Diputados aportó su parte, durante los últimos meses: dio media sanción a la Ley Hojarasca, al recorte del régimen de Zonas Frías y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que tuvo que destrabarse tras una guerra de lobbies de laboratorios.

El Senado, en cambio, se convirtió en el principal cuello de botella de la agenda legislativa. Ninguno de esos tres textos tiene fecha de tratamiento en la Cámara alta y, mientras tanto, el proyecto que ingresó por el Senado aún no obtuvo media sanción.

Se trata del de inviolabilidad de la Propiedad Privada, otro de los textos de autoría del ministerio de Desregulación que dirige Federico Sturzenegger. La idea del oficialismo era aprobarlo en la Cámara alta la semana pasada, en la sesión conflictiva que terminó con los 74 pliegos de jueces aprobados -la única victoria legislativa del Gobierno en los últimos meses, aunque no es reforma-.

Después la idea fue que se sesione este miércoles 10 de junio. No obstante, el amague duró poco tiempo y este martes por la tarde se dio marcha atrás con esa intención. Desde la Cámara alta habían planeado aprovechar a abrir el recinto el miércoles porque como el jueves comienza el mundial -y se viene el cumpleaños de Bullrich-, ir a una sesión se iba a complicar.

Propiedad Privada volvió a caer en vísperas del comienzo del torneo internacional porque los aliados no prestaron acuerdos para la Ley de Tierras, uno de los puntos que más le interesa a la Casa Rosada. Al no resistir sobre ese aspecto, finalmente no habrá sesión el miércoles.

Cerca de las 18 hubo una reunión de jefes de bloque, de la que participó también Bullrich, y definieron hacerlo definitivamente la semana que viene, después de que Argentina juegue su primer partido del Mundial el martes 16 . Según confirmaron fuentes del Senado a este medio, la idea es que el temario incluya Propiedad Privada, pliegos judiciales y Tratados Internacionales.

Con la Propiedad Privada aplazada, el Senado tiene pendiente una acumulación de media sanciones sin fecha : Hojarasca, Zonas Frías y PCT se suman a los compromisos ya asumidos. Lo que sí consiguieron aprobar la semana pasada son los acuerdos con los holdouts, que tendrán prioridad en Diputados este mes.

En definitiva, la Cámara alta se formó un cuello de botella al que se agregan nuevas iniciativas enviadas por el Ejecutivo, como la reforma de la ley de etiquetado frontal y la ley contra la ludopatía. En el tintero también quedaron los proyectos de financiamiento universitario con inclusión de personas con discapacidad, y la ley de Salud Mental, que nunca asomaron acuerdo desde que se presentaron y probablemente se archiven.

Mariano Gonzalez

La agenda sí continúa su curso en Diputados, donde esta semana las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología retomaron este martes el debate del Súper RIGI, el proyecto que amplía el régimen de incentivos a sectores no incluidos en la Ley Bases. Además, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General hacen lo propio con la ley de Lobby.

La idea de presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es que se pueda ir a una sesión por estos temas de cara al 24 de junio. El objetivo principal es aprobar los acuerdos con los holdouts, que sí consiguieron el aval del Senado la semana pasada.

El oficialismo es moderadamente optimista en la Cámara Baja; el desafío mayor sigue siendo el Senado, donde la interna Bullrich-Karina Milei además asoma en recalentarse. Si bien en el Gobierno no culpan a la senadora por no poder avanzar con los acuerdos , sí persistieron reclamos desde hace tiempo con respecto de cómo funciona el flujo de negociaciones.

Fuentes consultadas por El Cronista que saben sobre la dinámica de acuerdos reconocieron que la coordinación entre Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, fluye mejor que con Bullrich, donde los libertarios del Senado le reprochan que suele “cortarse sola” para las negociaciones.

El video de Bullrich y la Mesa Política

El lunes, la presidenta del bloque de LLA en el Senado respondió a su manera a los apuros por sus distanciamientos con el Gobierno. Publicó un video musicalizado con “Se dice de mí”, el tango de Tita Merello en versión de La Joaqui, filmado en el recinto, y redobló los mensajes sugestivos justo antes de la reunión de Mesa Política.

Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas 🎶 pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

Las imágenes la muestran conduciendo al bloque, enfrentada a la oposición kirchnerista, y en una secuencia generada con inteligencia artificial ante un laberinto con tres destinos: Jefatura de Gobierno, Presidencia y Vicepresidencia. La leyenda: “Se fijan si voy, si vengo o si fui”. El video fue leído como un posicionamiento electoral de cara a 2027 .

CMF

Este jueves, Bullrich cumple 70 años y tiene obligación de presentarse en Casa Rosada para la reunión de la Mesa Política Nacional, el espacio que integran las figuras clave del Gobierno. La reunión será la primera desde que la interna por Michelli quedó expuesta públicamente y el malestar de Karina Milei con la senadora trascendió.

Entre los temas en agenda no estarán solamente los proyectos mencionados que todavía no terminan de caminar en el Senado, sino que también se suma otra de las urgencias que también están en manos de la Cámara alta: la reforma electoral.

Durante esta semana, Santilli se reunió con gobernadores en búsqueda de los acuerdos para eliminar las PASO y, tal como adelantó El Cronista, en el Gobierno ven con buenos ojos negociar finalmente unas PAS. También se barajó la posibilidad de ir hacia una Ley de Lemas legislativa, con tal de conseguir evitar tres elecciones en el 2027. Todo se discutirá el jueves.