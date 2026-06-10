El Gobierno acumula reformas sin un horizonte claro: la meta que se impuso y no pudo cumplir
En el Senado, donde volvió a caer Propiedad Privada ante la intención de ir a una sesión esta semana, radica el mayor obstáculo. Mientras, en Diputados avanza a fuego lento el Súper RIGI y Lobby. Nueva reunión de la Mesa Política para relanzar la estrategia legislativa.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 10 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.