Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 4 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.229,03 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 31.51%, superando la volatilidad anual del 13.64%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el dólar mostró alta volatilidad con alternancias frecuentes; registró dos descensos consecutivos a mitad del periodo, seguidos por dos avances y cerró sin variación neta frente al inicio.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra dólares solo en bancos o casas de cambio autorizadas por la Superfinanciera; compara la tasa con la TRM y revisa comisiones. Paga con medios electrónicos y guarda los comprobantes.

Para vender, evita la calle y usa entidades o plataformas reguladas con buena reputación. Verifica el tipo de cambio antes de aceptar y lleva tu documento; nunca entregues efectivo sin confirmar la operación.