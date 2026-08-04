Tras 19 subas mensuales consecutivas, la irregularidad del crédito de las entidades financieras al sector privado dejó de subir en junio, según un research de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central.

Según sus cálculos, la mora total del sector privado no financiero bajó de 7,7% en mayo a 7,6% en junio, la mora de familias disminuyó de 12,8% a 12,7%, mientras que la mora de empresas se mantuvo sin cambios en 3,5%.

Se desacelera

Subrayan que la caída marginal de la irregularidad de junio se debió tanto a una desaceleración en el ritmo de crecimiento del saldo de financiaciones irregulares como a un aumento en términos reales del saldo total de financiaciones, ya que la irregularidad es sencillamente un ratio entre el saldo moroso y el saldo total.

“Detrás de esa mejora hay un dato concreto: la refinanciación de deudas llegó a representar 3,4% del crédito total a familias, un récord en décadas, empujada sobre todo por los bancos públicos”, indica Adriana Marinelli, especialista en mercados de capitales.

Refinanciaciones

Banco Nación fue el que más se movió. Lanzó un Programa de Regularización de Clientes que no se limita a su propia cartera: también apunta a personas endeudadas con otras entidades y con fintech.

Ofrece consolidación de deudas a tasa fija, hasta 72 meses de plazo, TNA del 65% y montos de hasta $100 millones. Para tarjeta de crédito, permite reestructurar saldos de hasta $10 millones a 60 meses, con una TNA del 35%, siempre que el atraso no supere los 90 días.

Kit de soluciones

“El Banco Nación continúa fortaleciendo su kit de soluciones mediante nuevas herramientas destinadas al ordenamiento de los compromisos financieros de sus clientes. Como resultado de las distintas alternativas implementadas por la entidad, ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones”, revelan.

En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación.

La modalidad registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, consolidándose como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados.

La operatoria está dirigida, en esta primera etapa, a clientes con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes podrán acceder a planes de hasta 96 meses.

Chatbot

El Banco Ciudad entró por otra vía: fue el primero en sumarse al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal que aprobó la Legislatura porteña, que permite refinanciar préstamos personales y tarjetas en mora con una TNA máxima del 35% y al menos 24 cuotas.

El Ciudad, que ya hizo 15.000 refinanciaciones, las está gestionando por Bit, el chatbot del banco por WhatsApp. Es autogestivo: el que está en mora puede entrar con el chatbot y ve las distintas alternativas de refinanciamiento.

El incentivo para que se sumen más bancos es fiscal: la Ciudad ofrece una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses que cobren por estos créditos. No es casual que sea el banco con menor mora del sistema, 6,5%, la mitad del promedio general.

Para todos los gustos

Banco Provincia, por su parte, lanzó “Ponete al día”, con plazos de hasta 72 meses y tasas que varían según cuántos días de atraso tenga cada deudor. Al 31 de julio, Banco Provincia facilitó refinanciaciones por un total de $ 352.505 millones, alcanzando a 94.703 clientes.

La gestión puede realizarse de manera presencial en las sucursales, a través del Centro de Contacto Telefónico o mediante ofertas digitales personalizadas disponibles en Home Banking BIP y BIP Móvil, de acuerdo con el perfil de cada cliente.

El mismo movimiento se replica a menor escala en otras provincias: Santa Fe ofrece créditos de consolidación a hasta 60 meses dentro de su Plan de Protección de los Ingresos, y Corrientes, con el programa “Corrientes Sostiene”, permite refinanciar deudas de tarjeta en 6 o 12 cuotas fijas con una baja de 29 puntos porcentuales en la tasa.