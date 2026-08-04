En esta noticia YPF SUBE CASI 50% EN 2026

Las acciones de YPF modificaron, a partir de ayer, su cotización. No se trató de una variación habitual de precio en el mercado, sino de un split de las acciones de 10:1 que implementó la compañía conducida por Horacio Marín. Debido a ese split, los inversores que tenían un papel tendrán a partir de hoy 10 acciones, pero de menor valor nominal cada una.

El movimiento provocó que cayera en esa proporción su cotización en el mercado desde $ 82.900 del cierre del viernes pasado a los $ 8105 a los que operó ayer, rueda en la que el papel retrocedió 2,2%.

El split, por lo tanto, bajó la barrera de entrada para los inversores minoristas, que ahora podrán invertir en la petrolera argentina a un precio más accesible.

Un split de una acción es cuando una empresa divide sus papeles en varios más pequeños, bajando el valor de cada uno, pero sin cambiar el valor total de las tenencias de los inversores ni el valor del capital de la compañía.

El movimiento será tanto en la plaza local como en Wall Street, donde también impactará en la cotización y la cantidad de papeles en circulación. Ayer, el ADR de YPF cerró la rueda a u$s 51,14.

Según los especialistas del mercado, la jugada aumentará la liquidez y el volumen operado de YPF. “El split podría traducirse en un mayor volumen operado, principalmente porque reduce el precio nominal de cada acción y hace que el papel resulte más accesible para los inversores minoristas. Es esperable que también favorezca un incremento en la liquidez”, explicó Isabel Botta, Product Manager en Balanz.

“Los splits en el mercado siempre están bien vistos porque refieren a una acción que tiene mucho atractivo y se vuelve más accesible para el inversor minorista. En la práctica no hay ninguna diferencia ya que donde antes uno poseía una acción que cotizaba a 50 dólares, luego del split 10:1 como es el ejemplo de YPF pasará a tener 10 acciones de 5 dólares cada uno”, afirmó, por su parte, Tomas Ambrosetti, cofounder de Guardian Capital.

Ayer el precio de YPF con liquidación 24 horas ya cotizó a un precio 10 veces menor al de los días previos. A partir de hoy, el split se hace efectivo: por cada acción que los inversores tengan en sus carteras, Caja de Valores acreditará 10 valores nominales.

“El split por sí solo no hace que la acción valga más ni garantiza una suba en la cotización. La empresa sigue siendo la misma y sus resultados no cambian; simplemente ahora hay más acciones en circulación y cada una vale una décima parte de lo que valía antes”, agregó Botta.

“Si después del split la cotización sube, probablemente sea porque más inversores deciden comprar la acción. Si aumenta la demanda y la oferta de venta se mantiene, es lógico que eso genere una presión alcista sobre el precio. Pero ese movimiento responderá al mayor interés de los inversores y no al Split en sí mismo”, concluyó la analista.

YPF SUBE CASI 50% EN 2026

En lo que va del año, YPF avanza 48,8% en la plaza local, mientras que gana 40,4% en Wall Street. A la espera de su nuevo balance, que se conocerá hoy, el papel tiene momentum y demanda de los inversores que buscan exposición al sector energético y a Vaca Muerta.

Además, en 2026 el papel estuvo impulsado por la guerra en Irán, que disparó el precio del barril de petróleo. El crudo Brent ayer operó a u$s 79, mientras que el barril WTI se negoció a u$s 80.

Otro factor que disparó el precio de YPF fue el fallo favorable en la Corte de Apelaciones de Nueva York, que revirtió el fallo de primera instancia de la jueza Loreta Preska. En el litigio, que aún puede elevarse a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Burford Capital demanda a la Argentina por u$s 16.000 millones.