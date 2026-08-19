El Gobierno nacional aprobó una línea de crédito de hasta u$s 700 millones financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la transformación digital de los sistemas de salud provinciales.

El objetivo principal, según se apuntó en el Decreto 757/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, es impulsar la “transformación digital” del sistema de salud. También quedó asentado un primer préstamo de u$s 85 millones para la provincia de Mendoza.

Además, se definen los componentes del proyecto, que incluyen la mejora de la infraestructura digital, ciberseguridad y capacitación profesional.

Nuevo préstamo del BID: transformación digital del sistema sanitario

El financiamiento, otorgado por el BID, está destinado específicamente a la “Transformación Digital en Salud” en los sistemas sanitarios subnacionales de la Argentina.

El instrumento central de la operación es el Acuerdo para el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0033, que el organismo se comprometió a poner a disposición de los gobiernos provinciales del país por un plazo de 10 años, contados desde la entrada en vigencia del acuerdo.

El objetivo declarado del programa es “contribuir a reducir la carga evitable de enfermedad y muerte en la población bajo la responsabilidad de los sistemas de salud”.

La línea apunta a la digitalización del sistema de salud.

La medida cuenta con el aval de los organismos técnicos del Ministerio de Economía. La Oficina Nacional de Crédito Público destacó que el costo financiero de este préstamo es inferior al que la República podría obtener actualmente en el mercado voluntario de deuda.

Por su parte, según destacó el texto oficial, el Banco Central (BCRA) analizó el impacto en la Balanza de Pagos, y precisó que la operación tendrá un efecto “acotado y consistente” con la dinámica prevista para las operaciones externas, sin representar una presión significativa sobre los flujos internacionales.

Mendoza, primera beneficiaria

En el marco de este acuerdo global, se autorizó el primer contrato de préstamo individual por u$s 85 millones para la provincia de Mendoza. Los fondos se aplicarán al “Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud” provincial, con el objetivo de reducir la carga evitable de enfermedad y muerte mediante una mejora en la seguridad y continuidad de la atención pública.

El proyecto en territorio mendocino se estructurará sobre cuatro ejes centrales:

Infraestructura y equipamiento digital. Sistemas de información y servicios digitales. Formación, acompañamiento y gestión del cambio. Interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad

Los detalles de la línea de crédito

La línea de crédito global (CCLIP N° AR-O0033) tendrá un plazo de utilización de 10 años. Para el caso específico de Mendoza, la Nación actuará como garante ante el BID. No obstante, para preservar el crédito público nacional, se suscribió un Contrato de Contragarantía con la provincia.

Este mecanismo establece que, ante cualquier incumplimiento por parte de Mendoza, el Gobierno Nacional está facultado para efectuar el débito automático de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos hasta cubrir el total de la deuda.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. Así, el Ministerio de Economía queda facultado para suscribir la documentación adicional y realizar las modificaciones necesarias, siempre que no alteren el objeto principal ni incrementen el monto del endeudamiento.