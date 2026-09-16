Deuda: la estrategia del Gobierno para 2027, ¿hay salida al mercado?

Argentina consiguió una nueva garantía de un organismo internacional que le permitirá obtener financiamiento por aproximadamente u$s 500 millones.

El Banco de Desarrollo, mejor conocido como FONPLATA, aprobó este miércoles una garantía por hasta u$s 250 millones. Este monto serviría para respaldar el riesgo de una operación de deuda, que podría llegar hasta el doble de financiamiento directo.

“La operación busca respaldar iniciativas estratégicas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Específicamente, se buscará apoyar el establecimiento de un marco legal sólido para garantizar la seguridad jurídica y facilitar la realización de proyectos de inversión de largo plazo en el marco del RIGI y contribuir a mejorar el acceso al financiamiento para atraer y fomentar inversiones de gran escala en la República Argentina”, destacaron desde el organismo.

El directorio, integrado por representantes de los países miembro (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), aprobó este miércoles la operación.

La ejecución estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas.

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