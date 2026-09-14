En esta noticia Cómo avanzará el proyecto

El Gobierno de Javier Milei avaló un préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por u$s 120 millones para realizar obras viales clave en la provincia de Chaco.

La aprobación se formalizó mediante el Decreto 985/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Los recursos estarán destinados a la ejecución del “ Programa de Fortalecimiento de Corredores Viales de la Provincia del Chaco-Obras Básicas y Pavimentación de la Ruta Provincial N° 13 (secciones 3 y 4) ”.

“El objetivo general del Programa es mejorar la conectividad, transitabilidad y seguridad de la Ruta Provincial N° 13 , contribuyendo al desarrollo económico, social y la integración territorial del país", argumenta la normativa.

La estructura del financiamiento contempla por un lado las obras de infraestructura vial en las secciones 3 y 4 de la Ruta Provincial N° 13 y, por otro, la administración y supervisión del programa acordado.

“Logramos la autorización de la Ruta 13 hasta Villa Ángela. Es un paso muy importante porque nos permite avanzar hacia la licitación de una obra que durante muchos años fue una promesa y que hoy empieza a transformarse en una posibilidad concreta”, destacó este lunes el gobernador chaqueño, Leandro Zdero.

Cómo avanzará el proyecto

Para concretar el crédito con el organismo internacional, el Ejecutivo suscribirá un Contrato de Garantía afianzando las obligaciones financieras que asuma el gobierno provincial.

A su vez, el Estado nacional y Chaco acordaron un Contrato de Contragarantía, por el cual si la provincia no cumple con la cancelación de los compromisos asumidos en las fechas previstas, la administración de Javier Milei podrá realizar el débito automático de los fondos de la coparticipación hasta cubrir el total del monto adeudado.

Con la aprobación de estos contratos, el proyecto queda encaminado hacia su instancia previa a la ejecución: el llamado a licitación para la pavimentación de los tramos 3 y 4, que permitirán avanzar en la conexión entre Charadai y Villa Ángela en el sudoeste chaqueño .

Los vecinos llevan más de una década reclamando la concreción de esta infraestructura vial estratégica.

“Esta ruta no es solamente una obra de pavimento: significa desarrollo, producción, conectividad y mejores oportunidades para miles de chaqueños. Por eso trabajamos para que deje de ser una promesa y pueda convertirse en una realidad”, afirmó el Gobernador.

El Decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo.