En esta noticia Detuvieron al exasesor presidencial Fernando Cerimedo

El vocero presidencial, Adrián Ravier , respondió este martes en una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada sobre los fondos recibidos del impuesto a los combustibles. En las últimas semanas, el Ejecutivo recibió fuertes cuestionamientos acerca del destino del dinero, dado que, si bien está destinado a obras de infraestructura viales, todavía no se ejecutó ninguna.

“No se están malversando los fondos, no hay ningún delito”, respondió. Aseguró además que el Ministerio de Economía dispuso de los fondos para “inversiones” y evitar que pierdan valor.

Tras la conferencia de prensa de Ravier, la actividad gubernamental continuará a las 13 con la reunión de la mesa política , el ámbito que concentra buena parte de las decisiones políticas y parlamentarias del Gobierno.

Detuvieron al exasesor presidencial Fernando Cerimedo

Por otra parte, la exposición coincide con la reciente detención del consultor político y fundador de La Derecha Diario Fernando Cerimedo. Ocurrió esta madrugada en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando se disponía a abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires.

La aprehensión, confirmada por fuentes del gobierno boliviano a medios del país vecino, se produjo en el marco de la investigación por el ataque a tiros sufrido por su expareja, la abogada y activista Nadia Beller , ocurrido la noche del lunes.

Según reconstruyeron los diarios bolivianos La Razón y El Deber, Beller recibió tres impactos de bala en las inmediaciones del hotel Swissôtel, en la zona del Canal Isuto de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba alojada.

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