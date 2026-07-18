Los laberintos por la Ley de Tierras abrieron una puja interna con Sturzenegger
En LLA advierten que no hay margen para un punto medio. Los argumentos del ministro para defender la desregulación total y el planteo de Patricia Bullrich para aprobar la ley “posible”. ¿Por qué se pospuso tantas veces?
La final del Mundial definirá al nuevo campeón y pondrá en juego un negocio multimillonario. La FIFA alcanzará ingresos récord, AFA ya aseguró una cifra histórica y los clubes y jugadores cobrarán su parte