En esta noticia Santilli en la Expo Rural

Desde su llegada a la jefatura de Gabinete, Diego Santilli desplegó una agenda de vínculo político y territorial con los gobernadores en búsqueda de afianzar la relación para aprobar las reformas del presidente Javier Milei. Durante las próximas semanas, el ministro se prepara para enfrentar la prueba de fuego del segundo semestre .

El punto de partida fue en la previa de su jura, donde tuvo la foto de unidad con los mandatarios provinciales que ya habían festejado su llegada al Ejecutivo como ministro del Interior y desplegaron una amplia tropa en la Casa Rosada en apoyo de su nueva designación. Este jueves, además, tuvo otra foto con gobernadores en el marco de la 138° exposición que organizó la Sociedad Rural Argentina .

“La Argentina se ha puesto en marcha“, fue la frase que dejó el ministro tras haber cortado la cinta unas horas antes esa misma jornada. Fue al tiempo que en el Senado el oficialismo se expuso a un nuevo traspié legislativo , tras fracasar por cuarta vez en el intento de aprobar la ley de Propiedad Privada.

Fue justamente porque los aliados no prestaron los votos para los cambios a la Ley de Tierras luego de que el oficialismo cediera a que la venta de tierras a extranjeros incluya una mayor jurisdicción por parte de los gobernadores. El nuevo borrador que asomaron ayer implicaba que directamente cada provincia aplique su propio régimen . No pasó el filtro de la Casa Rosada y el tema nuevamente se postergó, esta vez para el 6 de agosto.

En el medio, Santilli también tiene el desafío de destrabar la reforma política y conseguir que los mandatarios sellen acuerdos preelectorales para que en los próximos meses el Congreso suspenda las PASO 2027. El tema volvió a foja cero luego de que se trabara la negociación una vez que parecía encaminado el acuerdo por las listas de adhesión.

El jefe de Gabinete ya sumó algunos respaldos en ese sentido: el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Luis, Claudio Poggi, se manifestaron a favor de eliminar o suspender las primarias durante encuentros bilaterales con Santilli en las últimas dos semanas. Poggi, además, respaldó en esa misma reunión la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno.

Los gobernadores en la previa de la jura de Diego Santilli como Jefe de Gabinete

Esas reuniones se sumaron a los encuentros que Santilli mantuvo con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan) en la previa de su jura, y con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) en los días posteriores. El funcionario también estableció contactos con gobernadores que mantienen diferencias con la Casa Rosada, como el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto, este último opositor a Milei, quien pasó por Casa Rosada este viernes .

El propio Santilli había definido sus prioridades desde el primer día de gestión, tras la salida de Manuel Adorni. “Voy a trabajar por su reelección”, afirmó en su primera ronda de entrevistas con medios nacionales, en referencia a los comicios de 2027, y remarcó que se encargaría de afianzar los contactos con los gobernadores para consensuar la reforma electoral.

Ese rediseño incluyó además la absorción del Ministerio del Interior dentro de la Jefatura de Gabinete, un esquema similar al que utilizó la gestión de Guillermo Francos. El área quedó a cargo de Gustavo Coria, un hombre de confianza de Santilli, que además tendrá bajo su órbita la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino.

Además del vínculo con los gobernadores, Santilli también busca hacer valer su relación con el PRO y este mismo jueves, entre las bilaterales de La Rural, mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con los jefes de bloque amarillos de Diputados y el Senado, Cristian Ritondo y Martín Goerling. Una figura clave que también se sumó fue el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, clave para el armado del Gobierno.

Los funcionarios repasaron la agenda parlamentaria que el Gobierno impulsa en el Congreso, además de distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones. El encuentro se dio también después de que los aliados le soltaran la mano a la jefe de bloque, Patricia Bullrich, para avanzar con la sesión pedida hace una semana, en otro gesto de territorialidad sobre la negociación.

Según informaron, los presentes coincidieron en remarcar la importancia de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, a la que consideraron una herramienta clave para consolidar el ordenamiento macroeconómico. Se trata de otro de los frentes que incorpora Santilli en la mesa, desde el acelerador que pisó Milei sobre el tema.

Santilli en la Expo Rural

En el brindis de Agasajo de la Expo Rural 2026 el jueves por la noche, el ministro coordinador tuvo su foto con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis) y Elías Suárez (Santiago del Estero), además de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio.

Del encuentro también participó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. Santilli volvió al predio luego de acompañar al presidente Javier Milei, quien disertó a las 19 en la Bolsa de Comercio, ya que se había mostrado presente durante toda la tarde previo al brindis para cortar cinta y reunirse con otros gobernadores, como el entrerriano Rogelio Frigerio.

También iba a estar el jefe de Gobierno, Jorge Macri, pero se bajó una hora antes de que comience. El mandatario porteño, no obstante, sí se mostró durante la jornada en el evento. En cambio, quedaron afuera dos provincias clave para el campo, como lo son Buenos Aires y Córdoba .

Un dato es que el gobernador pampeano y opositor de Milei, Sergio Zilliotto, pese a no haber asistido a la jornada mantuvo una reunión bilateral este viernes con Santilli en la Casa Rosada.

El discurso del jefe de Gabinete remarcó que “desde el día uno, el Presidente viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a que que produce y trabaja todos los días " y que este 2026 terminará “bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada”. En ese sentido, aseguró que el año va a cerrar con una presión fiscal sobre el PBI del 26,7%.

Para el Gobierno, esta política fiscal no solo busca aliviar el bolsillo del productor, sino también aumentar el volumen de exportaciones, de cara al fortalecimiento de las reservas del Banco Central y el mantenimiento de la estabilidad cambiaria que el equipo económico busca consolidar este segundo semestre.

Su presencia marca una nueva era para el Gobierno, que busca con Santilli reforzar el diálogo que se encaminó desde su llegada al ministerio del Interior, con la esperanza de que así consigan aprobar una buena parte de las reformas antes del año electoral y que se consolide el apoyo en para la reelección de Javier Milei en octubre del 2027.