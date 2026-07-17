Santilli sigue sumando fotos con gobernadores y busca destrabar las negociaciones para agosto
La meta del jefe de Gabinete es reforzar la gobernabilidad y acelerar los cambios estructurales, en una semana marcada por la dificultad del oficialismo para avanzar en el Senado. Proyectan destrabar la reforma política, Propiedad Privada y sumar adhesiones para la reforma del BCRA
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 17 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.