Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia presentaron ante la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley “Cero Impuestos a la Reactivación Industrial y PyMEs”, que busca incentivar la producción nacional mediante beneficios impositivos para las empresas que aumenten su actividad. La iniciativa permitiría recuperar alrededor de 90.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron desde el 2023.

La iniciativa de Santiago, actual intendente de San Nicolás, y Manuel, diputado provincial bonaerense, propone que las industrias seguirán pagando los impuestos correspondientes a su nivel actual de actividad, pero no tributarán impuestos adicionales sobre el crecimiento de su producción , mediante un sistema de topes impositivos actualizados por la inflación de cada sector. El beneficio tendrá una duración de 48 meses y alcanzará tanto a las ventas destinadas al mercado interno como a las exportaciones.

“Hoy tenemos fábricas construidas, máquinas instaladas y miles de argentinos que necesitan trabajo. No podemos seguir teniendo semejante capacidad productiva parada mientras discutimos cómo generar empleo . Nuestra propuesta es muy concreta: que a las empresas les convenga volver a prender las máquinas, sumar turnos y contratar gente. Sobre lo que ya producen van a seguir pagando los mismos impuestos, pero sobre lo que produzcan de más no van a pagar impuestos adicionales”, sostuvo Santiago Passaglia.

La iniciativa contempla beneficios sobre dos tributos nacionales: el Impuesto a las Ganancias y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque. Para acceder, las empresas deberán pertenecer a sectores industriales cuya utilización promedio de la capacidad instalada sea inferior al 75%, según los registros del INDEC. De acuerdo con los datos citados por los impulsores del proyecto, actualmente 11 de los 12 sectores industriales relevados cumplirían con esa condición.

Los Passaglia, que recientemente se lanzaron como candidatos a Presidente de la Nación, sostienen que la Argentina cuenta con aproximadamente USD 60.000 millones ya invertidos en fábricas y maquinaria que podrían aprovecharse para incrementar la producción. En ese sentido, la reactivación de esa capacidad permitiría recuperar unos 90.000 empleos industriales, una cifra similar a los puestos de trabajo formales que, afirman, se perdieron en el sector desde noviembre de 2023.

“Así como el Gobierno ofrece beneficios impositivos para atraer grandes inversiones en petróleo y minería, tenemos que generar condiciones para quienes ya invirtieron en la Argentina y quieren producir más. Milei les pide a nuestras empresas que compitan con el mundo, pero tienen que hacerlo con impuestos por todos lados, energía cara, créditos imposibles y rutas destruidas. No alcanza con abrir la economía: hay que darles a nuestras industrias las herramientas para competir”, afirmó Manuel Passaglia.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que los beneficios se aplicarían exclusivamente sobre el crecimiento de la actividad, sin modificar la carga tributaria correspondiente al nivel de producción previo. De esta manera, buscan incentivar nuevas ventas, inversiones y contrataciones sin afectar de manera directa la recaudación asociada a la actividad existente. “Nosotros queremos bajar impuestos, pero también cuidar las cuentas públicas. El equilibrio fiscal no se negocia. La diferencia es que proponemos una herramienta concreta para que la economía crezca, las empresas produzcan más y los argentinos puedan vivir de su sueldo”, agregó Santiago Passaglia.

Los hermanos Passaglia confirmaron su candidatura a presidente. Prensa

En paralelo a la presentación de la iniciativa, los hermanos Passaglia enviaron una carta a los gobernadores de las 23 provincias y al jefe de Gobierno porteño para invitarlos a impulsar medidas similares en sus respectivas jurisdicciones. En el comunicado plantearon la necesidad de aliviar la carga tributaria sobre el crecimiento de las ventas industriales y coordinar esfuerzos entre los distintos niveles del Estado para recuperar actividad económica y empleo.

“Tenemos que dejar de discutir solamente cómo repartir lo poco que producimos y empezar a generar las condiciones para producir más. Queremos una Argentina donde las fábricas vuelvan a trabajar a pleno, las PyMEs puedan crecer y haya más empleo privado de calidad. Es momento de sacarles de encima los obstáculos a quienes quieren invertir, competir y generar trabajo”, concluyó Manuel Passaglia.