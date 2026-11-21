Durante buena parte del siglo XX, tener un hijo universitario era una aspiración familiar asociada al ascenso social. El título de contador público, como el de médico o abogado, representaba una profesión con reconocimiento, una salida laboral y un lugar relativamente definido en el mundo del trabajo. Más de un siglo después de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, esa formación atraviesa una transformación que obliga a revisar qué debe saber un profesional para ejercer.

La inteligencia artificial, la automatización de tareas administrativas y contables y el uso creciente de datos modifican el trabajo de los estudios profesionales y de las áreas financieras de las empresas. En ese escenario, la Universidad de Buenos Aires aprobó una reforma integral de la carrera de Contador Público: reduce su duración, reorganiza las materias e incorpora contenidos vinculados con las nuevas tecnologías y la toma de decisiones.

El cambio tiene una dimensión considerable en una facultad que cuenta con 10.665 estudiantes de Contador Público, según las estadísticas académicas de la UBA: 6.204 varones y 4.461 mujeres. A ellos se suman otros 2.103 inscriptos en el CBC que eligieron esa carrera, entre los cuales hay 1.170 varones y 933 mujeres.

Contador Público en la UBA: cómo será la nueva carrera y cuánto durará

La reforma fue aprobada por amplia mayoría en la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas del 12 de noviembre. El nuevo plan establece una duración de cuatro años y medio, distribuidos en nueve cuatrimestres, con una carga horaria total de 2.484 horas.

Hasta ahora, la carrera tenía una duración promedio de cinco años y medio y una carga horaria de 2.808 horas, según la información académica publicada por la propia Facultad. El rediseño también reduce de 33 a 28 la cantidad de materias: 26 obligatorias y dos optativas.

La modificación contempla, además, un título intermedio de Bachiller Universitario en Ciencias Económicas, que podrá obtenerse después de dos años de cursada. La intención es ofrecer una acreditación universitaria antes de completar la formación profesional.

La reorganización no se limita a eliminar asignaturas. Uno de los objetivos es adelantar contenidos específicos de la profesión, unificar materias que hasta ahora se dictaban por separado y simplificar el recorrido académico.

Inteligencia artificial y analítica de datos: qué cambia en la carrera de Contador

La actualización tecnológica es uno de los argumentos centrales de la reforma. La Facultad considera que la inteligencia artificial y la automatización están modificando las tareas tradicionales del contador y que la formación universitaria debe acompañar ese proceso.

Entre las nuevas asignaturas aparece Gestión de Tecnologías Digitales, junto con Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios . Esta última incorpora herramientas de preparación e integración de datos, visualización de información, tableros de control, indicadores, modelos de aprendizaje automático y toma de decisiones basada en datos.

También se reorganizan contenidos de áreas tradicionales. La materia Costos y Decisiones de Gestión apunta a integrar conocimientos contables y de administración, mientras que Finanzas Corporativas profundiza la formación financiera.

En el área tributaria, el nuevo esquema incorpora Procedimiento Tributario y Fiscalidad Internacional, que incluye contenidos sobre fiscalización, determinación de impuestos, tributación sobre salarios, convenios para evitar la doble imposición y precios de transferencia.

En el área tributaria, el nuevo esquema incorpora Procedimiento Tributario y Fiscalidad Internacional Fuente: archivo El Cronista

La reforma suma talleres obligatorios integradores, prácticas profesionales en organizaciones y formación en Actuación Profesional Judicial. También renueva las optativas, con alternativas como Contabilidad y Auditoría Internacional y Planificación y Presupuestación.

Una reforma de Contador Público que también abre una discusión entre estudiantes

Los cambios no estuvieron exentos de cuestionamientos dentro de la Facultad. Mientras la conducción del Centro de Estudiantes, Nuevo Espacio, presentó la reforma como una modernización que incorpora herramientas requeridas por el mercado laboral, el Movimiento por Económicas, una agrupación opositora, expresó reparos sobre el alcance de la reducción curricular.

En un comunicado difundido antes de la votación, la agrupación sostuvo que el rediseño implica un recorte de contenidos y cuestionó la eliminación de materias que considera relevantes para la formación general. También vinculó la reforma con la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), al que atribuye efectos sobre la articulación entre universidades públicas y privadas.

Entre los cambios que alimentan esa discusión figura que Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales dejan de ser materias obligatorias. También se unifican contenidos de distintas asignaturas, como los de Álgebra y Análisis Matemático, y los de Historia Económica y Social General e Historia Económica y Social Argentina.

La conducción del CECE, por su parte, destacó la simplificación del sistema de correlatividades, la incorporación de materias específicas desde el primer año y la actualización de los contenidos tecnológicos.

La transición contempla un régimen de equivalencias para quienes ya comenzaron a cursar con el plan anterior. Según la información difundida por el centro de estudiantes, el esquema busca reconocer las materias aprobadas y evitar que los alumnos deban repetir contenidos ya acreditados.

De los primeros 34 contadores a una carrera que cumple más de un siglo

La historia de Contador Público en la UBA está ligada al propio nacimiento de la Facultad de Ciencias Económicas. La institución fue creada en 1913, sobre la base de una tradición de formación comercial que tenía antecedentes en la Escuela Superior de Comercio, fundada en 1890 y que hoy lleva el nombre de Carlos Pellegrini.

Las primeras actividades académicas de Económicas funcionaron en la sede de esa escuela, en la calle Charcas —actual Marcelo T. de Alvear—. De aquellas aulas egresaron los primeros 34 contadores públicos en 1913. Los primeros doctores en Ciencias Económicas, en tanto, recibieron sus títulos en 1916.

La matrícula creció y en 1948 la Facultad se trasladó a la sede de la avenida Córdoba, donde anteriormente funcionaba la Facultad de Medicina. Ambas instituciones compartieron las instalaciones hasta 1952, cuando Económicas quedó como ocupante exclusiva.

La formación contable, sin embargo, tiene antecedentes todavía más antiguos. Un artículo histórico publicado por la revista RePro, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, ubica uno de los primeros hitos normativos en el decreto de Juan Manuel de Rosas del 12 de julio de 1836, que reglamentó la profesión de Contador Público Nacional en la provincia de Buenos Aires.

Otra novedad de Económicas: una licenciatura para trabajar con sistemas complejos

La reforma de Contador Público no es la única novedad académica de la Facultad. Económicas también anunció la apertura de la Licenciatura en Sistemas Complejos, una propuesta que comenzará a dictarse en marzo de 2027 y que fue presentada como la primera de estas características en el país.

Desarrollada en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la UBA, la carrera apunta a formar profesionales capaces de abordar problemas científicos, tecnológicos, económicos, institucionales y sociales que no pueden resolverse desde una sola disciplina.

El plan tiene cuatro años de duración, con 31 materias y ocho talleres integradores, además de un proyecto final que deberá defenderse ante un jurado. Incluye formación en matemática, física, programación, inteligencia artificial, aprendizaje automático, teoría de juegos, economía política y diseño institucional.