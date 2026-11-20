Alerta en los mercados: el riesgo país se disparó a 1070 puntos y los bonos argentinos sufrieron una fuerte caída

El riesgo país superó este viernes la barrera de los 1000 puntos y marcó un máximo anual. Si bien el mercado financiero se lleva las miradas sobre el efecto inmediato, la economía real también espera acusar recibo del shock .

El índice elaborado por el JP Morgan trepó un 12% en las últimas 24 horas, acelerando una tendencia que, con variaciones, marca desde mitad de año cuando rondaba los 500 puntos.

Si bien la principal preocupación pasa por el lado de los activos financieros, principales afectados por esta dinámica y los primeros en recibir el impacto tanto de los factores externos -es decir, la salida del capital de activos de riesgo y de emergentes- e internos -el anticipado clima electoral y la dolarización de carteras-, una mayor percepción de riesgo puede traducirse en tasas más altas, menor acceso al crédito, menor inversión y más dificultades para la recuperación de la actividad.

El primer efecto es el encarecimiento del crédito que el Estado argentino podría tomar en caso de salir al mercado. Si bien el Gobierno sostiene que no buscará colocar deuda en los mercados internacionales en la medida en que tenga fuentes de financiamiento más baratas, las dudas sobre el programa financiero que presentó el Ministerio de Economía alimentan la incertidumbre sobre por cuánto tiempo puede el Gobierno no recurrir a esa herramienta.

Pero el impacto no se limita al Tesoro. La suba del riesgo país también empieza a encarecer y restringir el financiamiento de las empresas. Previo al récord registrado este viernes para el riesgo país, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia había advertido que se contrajo la colocación de obligaciones negociables y la demanda de crédito bancario en dólares. Ese flujo pasó de promediar u$s 2700 millones mensuales entre enero y julio a u$s 2100 millones entre agosto y octubre, una caída del 20%. Si se excluye a YPF, la baja alcanza el 35%.

La menor disponibilidad de financiamiento empresarial también tiene una consecuencia sobre el mercado cambiario: reduce la oferta de divisas en el mercado oficial, que el Banco Central podría comprar para acumular reservas. Como contrapartida, no avanza la mentada remonetización de la economía, no se “vuelcan pesos a la calle” que alivien el costo del financiamiento en pesos, lo que daría una ayuda al consumo masivo todavía golpeado.

“El deterioro de distintos indicadores, como la suba del riesgo país y de la brecha cambiaria, son el reflejo de mayores dificultades en el frente financiero tanto para el Tesoro como para las empresas argentinas. Más allá del aumento directo en el costo de financiamiento, también abre más interrogantes sobre la sostenibilidad del actual regimen macroeconómico que implementó el equipo económico. Por caso, respecto a sostener el precio del dólar por debajo del aumento del índice de precios al consumidor”, explicó Claudio Caprarulo, de Analytica.

A esto se suma la presión sobre el tipo de cambio. Las dudas persistentes sobre su nivel y la creciente demanda que empujó la suba del contado con liquidación (CCL), alentaron a distintas voces que proclamaron soluciones potenciales a esta disputa.

Suba del riesgo país en Argentina. Fuente: Imagen propia realizada con IA

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, planteó una salida total del cepo . Sin embargo, la alternativa es cada vez menos viable. Desde MAP plantearon que “con el riesgo país elevado y el calendario electoral cada vez más cerca, una liberalización completa podría generar una corrección cambiaria difícil de administrar”. Como alternativa, señalaron una corrección del tipo de cambio administrada pero más rápida que la actual.

“El traslado a precios es un riesgo, pero la debilidad de la actividad y del consumo lo limitaría. Las empresas tienen menos margen para remarcar sin perder ventas y una corrección gradual dentro de la banda podría generar menores tensiones sobre las expectativas que un salto discreto del tipo de cambio”, sumaron en referencia al efecto sobre la inflación.

Al mismo tiempo, sostener el tipo de cambio podría requerir tasas de interés más altas, lo que profundizaría la debilidad de la actividad o podría derivar en mayores restricciones cambiarias.

El frente externo agrega otra presión. La depreciación del real encarece a la Argentina en dólares frente a sus principales socios comerciales, “justo cuando buena parte de la región transita el camino inverso”, según GMA Capital.

“¿Cuánto tiempo puede sostenerse la calma cambiaria local si el dólar global continúa fortaleciéndose, Brasil no logra estabilizar su moneda y los spreads argentinos siguen ampliándose?”, insistieron desde la consultora.

Por ahora, el récord de saldo comercial de octubre y el impulso de la energía sostienen la competitividad en los sectores que ya muestran un buen desempeño. La duda se centra en el comercio bilateral y los sectores en los que los países compiten.

En paralelo, el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda a bonistas en enero que exigirán al Tesoro hacerse de dólares. La emisión de Bonares también se vio afectada por la suba del riesgo, por lo que el Gobierno decidió limitarla. Con esa alternativa restringida, podría recurrir a la compra de dólares al Banco Central, aunque todavía no cuenta con los pesos suficientes para hacerlo y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA aparece como otro elemento relevante en tanto prohíbe los adelantos transitorios o la colocación de títulos para que el Tesoro se haga de dólares.

“Un poco en serio, un poco en broma, les dije que les conviene patear la reforma”, dijo un economista con diálogo con el Gobierno a este medio.