Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta un horizonte político y económico de fortaleza rumbo a 2027, los activos financieros argentinos muestran una señal de alerta que desentona con las variables de corto plazo. El economista Fausto Spotorno analizó por qué el riesgo país se mantiene en niveles cada vez más cerca de los 1000 puntos y advirtió que los bonos ya están poniendo en precio la incertidumbre electoral.

Al ser consultado sobre el tono triunfalista del titular del Palacio de Hacienda, Spotorno evitó confrontar de plano con el discurso oficial, pero marcó los límites del escenario actual.

“La verdad es que Argentina está todavía en proceso de ordenamiento, hay un montón de cosas que siguen sin funcionar, la inflación todavía no bajó del todo”, señaló, además de remarcar que “ese apuro por querer bajar la inflación le ha costado en materia de actividad económica”.

El calendario político, la mayor preocupación del mercado

En diálogo con Vivan todo lo que puedan (Border Periodismo), Spotorno consideró que el foco de mayor preocupación financiera no pasa únicamente por la dinámica de los precios o la velocidad de la recuperación, sino por la sensibilidad de los inversores frente al calendario político.

“Por eso ves al riesgo país tan fuera de contexto. Como diciendo: ‘Che, pará, el dólar no se está disparando, las tasas no están volando al demonio, pero ¿por qué el riesgo país sí?’. Porque mil, casi mil, de riesgo país es un riesgo país realmente malo”, sentenció el economista al considerar las últimas semanas.

Por qué se da una paradoja, según Spotorno. LinkedIn

Según el diagnóstico de Spotorno, la clave de esa anomalía radica en que la plaza financiera mira más allá de la coyuntura inmediata. “Las elecciones están metiendo un ruido en la economía. Hay un escenario pesimista para el mercado que es: ‘Bueno, ¿qué pasa si en las elecciones sale ganando una oposición en la que el mercado no confíe?’. No voy a decir que sea mala o buena, simplemente que el mercado no confíe”, explicó.

Para graficar la vulnerabilidad ante un traspié político, trazó un paralelismo con el antecedente reciente de 2025 y describió el mecanismo de estrés que temen los bonistas.

“Si el año pasado, 2025, tuviste una disparada del dólar por unas elecciones en la provincia de Buenos Aires , ¿qué puede pasar si en las PASO o en las encuestas le da muy mal al Gobierno? Podría haber una aceleración del tipo de cambio otra vez", planteó. “Con una aceleración del tipo de cambio, podría el Gobierno tratar de salir a defender el tipo de cambio con reservas para contener esa suba, y ese proceso podría llevar a que lleguemos a las elecciones en una situación financiera muy complicada”, agregó.

En ese escenario de estrés, el desenlace afectaría directamente la capacidad de repago de la próxima administración, independientemente de su signo político. “Llegás con dólar disparado, tasas de interés altas, sin reservas, y el próximo gobierno, el que asuma, se va a encontrar con una situación cambiaria y de reservas bastante complicada. Y entonces, ¿qué pasa con el pago de la deuda externa en 2028?”, planteó.

Para Spotorno, esa hipótesis explica la cautela que domina las cotizaciones actuales de la renta fija. “Ese escenario está dentro de los escenarios posibles y es un escenario que el mercado está descontando, porque lo ves en los bonos”, sostuvo.

La paradoja que ve Spotorno de cara al 2027

La paradoja, subrayó el analista, es que ese castigo financiero convive con un punto de partida macroeconómico que, en términos fiscales y comerciales, luce mucho más sólido que en recambios presidenciales anteriores.

“No digo que sea un pésimo escenario para la economía porque, por otro lado, si pensás en el 2028, también es un año donde el nuevo gobierno —sea el de Milei o de otro partido— se encuentre con una situación fiscal relativamente cómoda, ordenada, con equilibrio fiscal, con equilibrio en las cuentas externas, con exportaciones creciendo”, detalló Spotorno, en línea con una economía que consolida la desinflación en un rango de entre 1,5% y 2% mensual. Además, muestra un fuerte impulso exportador, con la energía superando al agro.

“O sea, el punto de partida para el próximo gobierno es relativamente positivo. El problema está en el tema de los bonos, los dólares, etcétera”, resumió.