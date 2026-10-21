A un año de las elecciones presidenciales 2027, las principales encuestadoras empiezan a sondear qué piensan los argentinos y cuál es la imagen de los principales dirigentes políticos.

Con el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el centro de la escena, la última encuesta de la consultora Analogías mostró un escenario de paridad para 2027 y un dato preocupante para el gobierno actual.

El relevamiento presentó en sus resultados que más de la mitad de los consultados prefiere un cambio de gobierno, aunque la intención de voto para las presidenciales de 2027 mantiene una disputa pareja entre el espacio libertario y el Peronismo Unido

Cómo está la imagen de Milei y Kicillof a un año de las elecciones

El relevamiento, hecho sobre un total de 2863 casos a nivel país entre el 10 y el 14 de octubre, midió la imagen de Milei y Kicillof: mientras el Presidente registró 38,9% de imagen positiva, el gobernador alcanzó 43,3%.

Para Milei, el dato marcó un cambio de tendencia. Según el informe, su imagen “cortó nueve meses de deterioro y se recuperó en el margen, para mantener su promedio (bajo) del trimestre julio / septiembre”.

La consultora advirtió que si bien la imagen de Milei registó una “leve recuperación en el mes”, “sigue orbitando en el promedio bajo del semestre”.

En cuanto a imagen negativa, la de Milei se ubicó en 56,7% y la de Kicillof en un 52,2%.

Los datos por género muestran tendencias opuestas. “La brecha de género persiste”, advirtió Analogías sobre Milei: su imagen positiva llegó a 44,2% entre varones y bajó a 33,8% entre mujeres.

El patrón de Kicillof es inverso. El gobernador obtuvo 47,3% de imagen positiva entre mujeres, contra 39% entre varones.

Entre otros dirigentes medidos, Cristina Kirchner retuvo 45,1% de imagen positiva y Patricia Bullrich 44,0%. X (@PatoBullrich)

El informe destacó que “también se mantuvo la tendencia de crecimiento leve, paulatino pero sostenido de las imágenes de los principales dirigentes de la oposición”.

Entre otros dirigentes medidos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner retuvo 45,1% de imagen positiva y 51,9% negativa, y la senadora Patricia Bullrich 44,0% y 53,3%, respectivamente.

Midieron a Milei y al peronismo de cara a 2027: quién gana un eventual balotage

Por último, en intención de voto para 202 7 , el informe advirtió que Peronismo Unido y Javier Milei sostienen la paridad de septiembre.

Ante la consulta sobre a qué espacio político la gente apoyaría en las elecciones presidenciales 2027, el 31,6% respondió Peronismo Unido y el 30,9% se inclinó por Milei. El 21,4% dijo “no sabe” y el resto se inclinó por otras opciones: 8,6% por la izquierda y el 7,5% por “una fuerza de los gobernadores”.

Ante la pregunta sobre un balotaje por “cambio o continuidad” de gobierno, el 55,0% se manifestó en contra de Milei y el 32,1% a favor de su continuidad.

“El cambio llega a 61,2% entre las mujeres y a 60,5% en el nivel educativo primario. La continuidad reúne 32,1%, con su mejor registro entre los varones (40,8%)”, resumió Analogías.