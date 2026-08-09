Cuando una empresa tecnológica latinoamericana logra abrirse camino en Europa o Estados Unidos, la explicación suele resumirse en una fórmula conocida: talento, creatividad y costos competitivos. Hay algo de verdad en eso. Pero después de más de una década construyendo compañías tecnológicas en distintos mercados, creo que esa explicación se queda corta.

La verdadera pregunta no es por qué nacen empresas tecnológicas en América Latina. La pregunta es por qué tantas logran empezar y tan pocas consiguen transformarse en organizaciones globales.

Y la respuesta es incómoda: muchas veces, la principal ventaja que tenemos al comenzar es exactamente la misma que luego nos limita para crecer.

América Latina es uno de los mejores lugares del mundo para emprender tecnología cuando los recursos son escasos. Dos personas con conocimientos técnicos, una computadora y un cliente pueden poner en marcha una empresa en muy poco tiempo. La flexibilidad es enorme. Las barreras de entrada son relativamente bajas. Existe una capacidad de adaptación que difícilmente encuentro en otras regiones.

Esa combinación nos obliga a desarrollar una habilidad valiosa: resolver problemas con pocos recursos. Aprendemos a construir, vender, implementar y corregir sobre la marcha. Aprendemos a movernos rápido.

Sin embargo, cuando una empresa deja atrás la etapa inicial y empieza a competir en mercados más desarrollados, las reglas cambian.

Lo que antes era una ventaja puede convertirse en una dificultad. La informalidad operativa que permitió crecer rápidamente empieza a generar fricciones. Los procesos que funcionaban para un equipo pequeño dejan de servir cuando hay decenas o cientos de personas involucradas. Los clientes internacionales exigen estándares distintos, niveles más altos de documentación, cumplimiento regulatorio y estructuras organizacionales más sofisticadas.

En otras palabras, llega un momento en el que la empresa tiene que aprender a funcionar de una manera completamente diferente a aquella que la hizo exitosa en sus primeros años.

Y ese cambio no siempre es sencillo.

Muchos emprendedores caen en una trampa habitual: asumir que las prácticas que los llevaron de cero a cien también los llevarán de cien a mil. Pero escalar exige incorporar nuevas capacidades, profesionalizar procesos y aceptar que algunas fórmulas del pasado ya no alcanzan.

Esta discusión adquiere todavía más relevancia en un contexto atravesado por la inteligencia artificial.

Durante años, buena parte de la industria tecnológica creció apoyada en modelos basados principalmente en la venta de tiempo, capacidad operativa y recursos humanos especializados. Hoy ese paradigma está siendo cuestionado. La inteligencia artificial permite automatizar tareas que antes requerían equipos completos. También acelera procesos de desarrollo, implementación y soporte que históricamente demandaban muchas horas de trabajo.

Esa sensación no surge solamente de la experiencia cotidiana de quienes trabajamos en la industria. También aparece en análisis recientes como la Research Agenda 2026 de HFS Research, una firma especializada en tecnología y servicios empresariales. Allí se describe una transición acelerada hacia modelos impulsados por inteligencia artificial, automatización y software, en un contexto donde muchas compañías enfrentan una presión creciente sobre ingresos y márgenes.

Lo interesante es que el cambio no se presenta como un derrumbe repentino ni como una crisis fácilmente identificable. Se desarrolla de manera gradual y, justamente por eso, resulta más difícil de detectar: una erosión paulatina que obliga a revisar modelos de negocio construidos para otra etapa tecnológica.

Mi mirada sobre este proceso no surge únicamente de la teoría. Aprendí a programar a los 11 años, me formé en la Escuela Técnica Otto Krause y luego estudié Informática en la Universidad de Palermo. Años después me mudé a México para emprender en un mercado más grande, pero enfrentando muchos de los mismos desafíos que atraviesan las empresas tecnológicas de América Latina. En 2013 fundé BeeckerCo, una compañía especializada en automatización y transformación digital que comenzó con cuatro personas y un cliente. Con el tiempo logró expandirse a varios países de la región, superar centenares de profesionales y convertirse en una referencia latinoamericana en automatización inteligente.

Esa experiencia me permitió comprobar en primera persona tanto las fortalezas como las limitaciones del modelo de crecimiento regional.

En 2022 concreté mi salida de BeeckerCo y decidí comenzar nuevamente desde cero con Lidd AI, una empresa enfocada en inteligencia artificial aplicada a operaciones empresariales. Hoy la compañía opera desde México para el continente americano y avanza en su incorporación a BME ScaleUp, el mercado bursátil español orientado a empresas en expansión, a través de una estructura corporativa establecida en Madrid.

Haber transitado ese recorrido —desde emprender en Argentina hasta construir empresas con presencia regional y proyectar una expansión hacia Europa— me convenció de que América Latina tiene condiciones extraordinarias para crear tecnología, pero que el verdadero desafío aparece cuando llega el momento de escalar, competir globalmente y adaptarse a estándares cada vez más exigentes.

Las empresas que logren adaptarse no serán necesariamente las que tengan más programadores, más oficinas o más empleados. Serán aquellas capaces de combinar conocimiento profundo de una industria con inteligencia artificial aplicada a problemas concretos.

Por eso creo que la próxima oportunidad de América Latina no pasa únicamente por ofrecer talento competitivo al mundo. Esa seguirá siendo una fortaleza importante, pero ya no será suficiente.

La oportunidad está en construir empresas capaces de convertir ese talento en conocimiento especializado, propiedad intelectual y soluciones de alto valor agregado. Está en dejar de competir únicamente por capacidad de ejecución para empezar a competir por diferenciación.

La buena noticia es que la región ya posee una ventaja difícil de replicar: la capacidad de adaptarse. Durante décadas aprendimos a innovar en contextos complejos, cambiantes y muchas veces impredecibles. Esa experiencia puede convertirse en un activo estratégico en un mundo donde la velocidad del cambio tecnológico no deja de acelerarse.

El desafío no es si América Latina puede producir tecnología a nivel global. Eso ya quedó demostrado.

El verdadero desafío es construir organizaciones capaces de crecer, transformarse y mantenerse relevantes cuando las condiciones que les permitieron nacer dejan de existir.