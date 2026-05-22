La brecha de ingresos que divide a la Argentina.

El triángulo económico de 2026: qué pasará con campo, inversión y salarios

Mientras el consumo no repunta y los salarios acumulan meses de caída, el poder adquisitivo de los argentinos viene sufriendo un fuerte deterioro. Y, si los números se analizan de acuerdo con la provincia, aparecen varios datos clave: principalmente, la notoria brecha de ingresos que divide al país.

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se perciben u$s 25 diarios en promedio, en la región norte de la Argentina ese número no llega a u$s 9. Las estadísticas, que se desprenden de un informe de la consultora Focus Market, exponen también las diferencias en la calidad de vida y el acceso a servicios que se da en cada zona.

De cuánto es el ingreso mensual promedio en cada distrito y qué se puede comprar por día con esos montos.

Becha de ingresos: cuánto se gana en cada provincia

De acuerdo con las cifras que maneja la consultora, el promedio nacional de ingresos mensuales es de u$s 671. Pero, según apuntan, el número oculta fuertes disparidades que condicionan el acceso a salud, educación y alimentación de acuerdo con el lugar de residencia.

“El ingreso total individual refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona , independientemente de su origen. Sueldos, jubilaciones, rentas, transferencias sociales y otras percepciones monetarias conforman este indicador, que resulta clave para comprender no solo el nivel de vida promedio de un país, sino también las profundas diferencias que existen entre sus regiones“, explica Damián Di Pace, director de Focus Market.

“Esas discrepancias territoriales en los ingresos no son un dato menor: determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, configurando realidades muy distintas según el lugar donde se nació o se vive”, remarca.

Cuánto se gana por día en Argentina, según la provincia

Mientras que en CABA el ingreso diario es de u$s 25,41 , en Tierra del Fuego y Neuquén alcanza u$s 21,18 y u$s 20,36 respectivamente.

En el otro extremo, en las provincias del norte la situación es significativamente más ajustada: en La Rioja el ingreso diario es de u$s 8,24 diarios, en Chaco, u$s 8,52 y en Formosa, de u$s 8,89.

La diferencia entre el extremo superior e inferior supera así el tres a uno, lo que ilustra con claridad la magnitud de las disparidades territoriales.

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Qué se puede comprar con el ingreso diario

Para dimensionar lo que implica esta brecha en la vida cotidiana, es posible considerar qué puede comprar un individuo con un día de ingresos promedio según la provincia . Así, por ejemplo:

En La Rioja , una jornada de trabajo alcanza para medio kilo de bifes, o medio kilo de helado , o cinco empanadas.

En Salta , de manera similar, 700 gramos de bifes, o 600 gramos de helado, o cinco empanadas .

En San Luis rinde para 3/4 kilo de bifes, o 650 gramos de helado, o seis empanadas

En Santa Fe, un kilo de bifes, o 900 gramos de helado, o nueve empanadas.

En CABA, un día de trabajo permite comprar un kilo y 3/4 de bifes, o un 1,5 kilo de helado, o 14 empanadas.

"Cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población“, remarcan desde la consultora. “Para evaluar genuinamente el impacto en la calidad de vida, es indispensable considerar el poder adquisitivo en cada territorio y qué bienes y servicios pueden efectivamente adquirirse con ese ingreso”, agregan.

Los ingresos por canasta familiar

El informe también precisa las cifras del ingreso mensual de acuerdo a cada distrito, per cápita familiar, y las diferencias se reflejan de la misma manera.

Mientras que en CABA el promedio por mes asciende a u$s 762,34, en las provincias del norte los valores son notablemente inferiores: La Rioja registra u$s 247,20, Chaco u$s 255,74 y Formosa u$s 266,65. Esto implica que una persona en CABA percibe en promedio más del doble que una en La Rioja .

En el extremo opuesto, las provincias patagónicas muestran los valores más elevados del interior: Tierra del Fuego alcanza u$s 635,52, seguida por Neuquén con u$s 610,75 y La Pampa con u$s 561,27. Esta brecha no es solo un dato estadístico; se traduce en diferencias concretas en el acceso a bienes y servicios esenciales para el desarrollo humano.

El ingreso promedio en la Argentina: qué pasa en la región

De acuerdo con los números, entonces, el ingreso individual promedio en Argentina es de u$s 671,08 medido al tipo de cambio oficial. Si se compara con el resto de la región, puede decirse que el país ocupa un lugar intermedio.

La Argentina se ubica por encima de Bolivia (u$s 607,81), Paraguay (u$s 598,40) y Brasil (u$s 620,00), pero considerablemente por debajo de Uruguay (u$s 1273,00) y Chile (u$s 1518,00).

“Esta diferencia refleja las particularidades económicas de cada país, incluyendo sus niveles de inflación, productividad, estructura del mercado laboral y estabilidad monetaria“, aclara el informe.