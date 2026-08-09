El proceso de desinflación en la Argentina parece haber entrado en una nueva fase de resistencia. Tras la publicación del último informe de FocusEconomics de agosto de 2026, el consenso de las consultoras y bancos más importantes del mercado local e internacional ratificó una tendencia a la baja, aunque con matices sobre la velocidad de la convergencia hacia los niveles que pretende el Gobierno.

El dato que acaparó la atención de las mesas de dinero en la City es el quiebre de un “piso” psicológico: en junio, la inflación mensual cayó por debajo del 2,0% (1,9%) por primera vez desde agosto de 2025. Este hito obligó a los analistas a retocar sus planillas para lo que resta del año.

El nuevo consenso: 2026 bajo la lupa

Según el promedio de más de 40 entidades relevadas —entre las que se encuentran JPMorgan, Goldman Sachs, ABECEB y Banco Galicia—, la inflación cerrará el 2026 con un promedio anual (aop, siglas en inglés de promedio del período) del 31,6%.

Sin embargo, si se mira la foto de diciembre contra diciembre (eop, siglas en inglés de fin del período), el mercado es más optimista y proyecta una inflación del 29,3%. Esta diferencia de casi dos puntos entre el promedio y el cierre indica que el mercado espera que la curva de precios siga profundizando su pendiente negativa en el último cuatrimestre del año.

Pronósticos individuales Inflación 2026 (Promedio Anual - aop) 4intelligence 31,8% ABECEB 32,3% Aldazabal 32,5% Balanz Capital 32,8% Banco de Galicia 32,2% Banco Hipotecario 32,5% Banco Supervielle 32,6% Barclays Capital 30,0% BBVA Research 32,3% C&T Asesores 32,2% Capital Economics 33,0% Citigroup Global Mkts 30,5% Deloitte Econosignal 32,2% E2 Economia 30,2% Eco Go 32,8% Ecolatina 32,5% Econviews 32,9% EIU 32,4% EMFI 32,6% Empiria Consultores 32,3% Equilibra 32,7% FIEL 32,3% Fitch Solutions 27,4% Goldman Sachs 32,0% Invecq Consulting 33,0% LCG 32,6% MAP 32,6% MAPFRE Economics 32,8% Moody’s Analytics 30,9% OJF & Asociados 32,6% Oxford Economics 32,8% Pantheon Macroeconomics 31,0% Pezco Economics 24,9% Quantum Finanzas 31,5% Romano Group 32,8% S&P Global Ratings 31,8% UBS 29,7% VDC Consultora 32,6% Others (18)** 31,3% CONSENSO LATINFOCUS 31,6%

Para 2027, las expectativas ya se sitúan en un terreno más cercano a la normalidad regional, con una proyección del 19,4% para el cierre del ejercicio.

¿Por qué la inflación no baja más rápido?

A pesar del optimismo por el dato mensual, el informe advierte sobre ciertos factores de inercia que impiden un desplome más abrupto de los precios:

Depreciación del peso: el esquema de crawling peg y las bandas indexadas mantienen una presión mínima pero constante. Energía global: el aumento en los precios internacionales de la energía impacta en los costos de producción locales. Expectativas: si bien bajaron, los agentes económicos todavía mantienen una guardia alta tras años de régimen de alta inflación.

Los extremos del mercado: del 18% al 35%

La dispersión de los pronósticos sigue siendo elocuente sobre la incertidumbre de la macroeconomía argentina.

El ala optimista: Pezco Economics lidera las proyecciones a la baja con un 18,3% para diciembre de 2026, seguido por E2 Economía con un 23,1% .

El ala conservadora: en la otra vereda, Barclays Capital proyecta un cierre de año en 35%, mientras que Fitch Solutions se ubica en el 34,9%.

La gran mayoría de los bancos comerciales locales (Galicia, Hipotecario, Supervielle) parecen haber encontrado un punto de equilibrio en la zona del 29% - 30%, una cifra que se convirtió en el nuevo “faro” para las paritarias y los contratos de largo plazo.

El informe destaca que, en la última medición, la presión provino principalmente de Alimentos y Bebidas no alcohólicas (34,4%), mientras que rubros como Vivienda y Servicios (47,8%) mostraron una desaceleración moderada respecto a los meses previos. Por su parte, el rubro Transporte se mantuvo estable, actuando como un ancla temporal para el índice general.

Es por esto que, para el mercado, la inflación ya no es un fenómeno desbocado, sino una variable en proceso de domesticación. La clave de los próximos meses será si el IPC logra sostenerse por debajo del 2% mensual sin afectar los niveles de actividad que, según el mismo reporte, mostraron un enfriamiento en el segundo trimestre.