Están a cuatro kilómetros una de la otra, son dos países distintos y tienen casi un día de diferencia horaria: dónde quedan estas islas únicas

La visa estadounidense y el pasaporte son requisitos indispensables para ingresar a Estados Unidos que se solicitan a ciertos extranjeros. Ambos documentos suelen ser obligatorios para quienes visitan el país por motivos de turismo.

Sin embargo, algunos ciudadanos mexicanos pueden cruzar hacia Texas, Nuevo México, Arizona y California sin necesidad de tramitar una visa o portar un pasaporte, siempre que cuenten con un documento autorizado que les permita realizar visitas de corta duración en determinadas zonas fronterizas.

Oficial | California, Texas, Nuevo México y Arizona permitirán el ingreso legal y automático sin pasaporte ni visa americana a quienes puedan obtener un Formulario DSP-150 Imagen creada con IA

Cuál es el documento para ingresar sin visa ni pasaporte a Texas, California, Nuevo México o Arizona

En general, el Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) se utiliza de forma independiente para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante 30 días sin pasaporte o visado. No obstante, las autoridades afirman que, cuando se presenta acompañado de pasaporte puede funcionar exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía.

Este documento tiene una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje.

La BCC puede usarse de forma independiente para viajes de hasta 30 días a la zona fronteriza.

Visitar California, Texas, Nuevo México y Arizona: qué destinos permiten el ingreso sin visa ni pasaporte con este formulario

Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre que sea con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares:

Texas : menos de 40 km de la frontera

California : menos de 40 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Quiénes pueden tramitar este formulario para visitar Texas, California, Nuevo México y Arizona sin visa ni pasaporte

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Tener pasaporte vigente para la tramitación

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.