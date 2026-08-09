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Guardar los dólares en efectivo en casa no siempre es la opción más segura. En ese contexto, existe un método casero que utiliza papel de aluminio y que puede ayudar a proteger los billetes para que se mantengan en buen estado con el paso del tiempo.
No basta con conservar los dólares debajo del colchón o en un cajón: también es importante evitar que se deterioren por la humedad, las manchas o el desgaste. Por eso, conocer la forma adecuada de almacenarlos en el hogar resulta fundamental para preservar su estado y su valor.
¿Qué puede dañar un billete?
Los dólares en papel pueden deteriorarse por distintos factores, sin importar el tipo. Entre los más comunes están:
- Humedad: lo ideal es un ambiente con entre 30% y 55% de humedad; niveles más altos pueden generar hongos.
- Calor: la temperatura recomendada va de 10 a 20 °C; el exceso puede provocar manchas.
- Contacto con metales (joyas, monedas, clips): pueden oxidarse y manchar el papel.
- Tinta (lapiceras): puede transferirse y arruinar los billetes.
- Insectos y roedores: pueden perforarlos o destruirlos.
- Luz solar: los decolora y debilita.
- Dobleces marcados: terminan debilitando el papel y facilitan que se rompa.
- Materiales inadecuados: madera, PVC, cintas adhesivas o bandas elásticas pueden dañarlos con el tiempo.
¿Cómo guardar dólares para que no se deterioren?
Para evitar problemas con los dólares en efectivo, podés seguir algunas recomendaciones simples:
- Armá fajos prolijos y sujetalos con fajas autoadhesivas (no gomitas ni clips).
- Envolvelos en papel blanco o aluminio para protegerlos de la humedad.
- Guardalos en bolsas herméticas tipo zip (sin PVC).
- Sumá bolsas antihumedad (gel de sílice) para absorber la humedad.
¿Para qué sirve el aluminio?
En este caso en particular es clave para protegerlos de la humedad y el deterioro. Además, sirve como ritual de Feng Shui para atraer la abundancia y proteger la economía de hogar.