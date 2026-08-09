El truco del papel aluminio para cuidar los dólares.

Guardar los dólares en efectivo en casa no siempre es la opción más segura. En ese contexto, existe un método casero que utiliza papel de aluminio y que puede ayudar a proteger los billetes para que se mantengan en buen estado con el paso del tiempo.

No basta con conservar los dólares debajo del colchón o en un cajón: también es importante evitar que se deterioren por la humedad, las manchas o el desgaste. Por eso, conocer la forma adecuada de almacenarlos en el hogar resulta fundamental para preservar su estado y su valor.

El truco casero del papel aluminio para cuidar los dólares en efectivo. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Qué puede dañar un billete?

Los dólares en papel pueden deteriorarse por distintos factores, sin importar el tipo. Entre los más comunes están:

Humedad: lo ideal es un ambiente con entre 30% y 55% de humedad; niveles más altos pueden generar hongos.

Calor: la temperatura recomendada va de 10 a 20 °C; el exceso puede provocar manchas.

Contacto con metales (joyas, monedas, clips): pueden oxidarse y manchar el papel.

Tinta (lapiceras): puede transferirse y arruinar los billetes.

Insectos y roedores: pueden perforarlos o destruirlos.

Luz solar: los decolora y debilita.

Dobleces marcados: terminan debilitando el papel y facilitan que se rompa.

Materiales inadecuados: madera, PVC, cintas adhesivas o bandas elásticas pueden dañarlos con el tiempo.

¿Cómo guardar dólares para que no se deterioren?

Para evitar problemas con los dólares en efectivo, podés seguir algunas recomendaciones simples:

Armá fajos prolijos y sujetalos con fajas autoadhesivas (no gomitas ni clips).

Envolvelos en papel blanco o aluminio para protegerlos de la humedad.

Guardalos en bolsas herméticas tipo zip (sin PVC).

Sumá bolsas antihumedad (gel de sílice) para absorber la humedad.

¿Para qué sirve el aluminio?

En este caso en particular es clave para protegerlos de la humedad y el deterioro. Además, sirve como ritual de Feng Shui para atraer la abundancia y proteger la economía de hogar.