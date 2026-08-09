Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Tener una mala señal de WiFi en el hogar puede transformarse en un inconveniente habitual, especialmente cuando se depende de internet para trabajar, estudiar o consumir contenido que requiere conectividad.

En ese contexto, se presenta un método que podría contribuir a optimizar la conexión y lo único que se requiere es una moneda.

Uno de los trucos o “lifehacks” más populares recomienda colocar una moneda sobre el módem o router para incrementar la eficacia del WiFi y prevenir cortes o un funcionamiento deficiente.

¿Colocar una moneda sobre el módem mejora la señal WiFi en casa?

Según esta teoría, la moneda actúa como un elemento capaz de alterar el comportamiento de la señal, mejorando su alcance para que llegue con más potencia y evitando pérdidas.

El fundamento principal de quienes sugieren colocar una moneda sobre el módem se basa en que el metal de la moneda podría influir en la distribución de la señal WiFi dentro del hogar, ayudando a redirigir las ondas hacia zonas específicas.

No obstante, lo cierto es que no existe respaldo tecnológico que valide esta teoría; y aunque pueda parecer que ayuda, las mejoras en la señal de WiFi deben realizarse mediante la configuración del router.

Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Por qué no colocar objetos metálicos cerca del router

Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet indican que colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede generar interferencias.

Esto se debe a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, afectando negativamente la calidad de la conexión.

Además, cubrir parcialmente el módem podría dificultar la ventilación de los equipos, lo cual genera fallas en el correcto funcionamiento a largo plazo.

Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Trucos para tener una conexión WiFi mucho más estable

La potencia de la señal del WiFi puede verse afectada por varios factores. Para mitigar la posible pérdida, se sugieren diversas prácticas que aseguran una conexión mucho más estable.

Entre las recomendaciones más eficaces se encuentran:

Ubicar el router en un lugar central.

Eliminar obstáculos que interfieran con la señal.

Actualizar el firmware del dispositivo.

Los consejos más eficaces para aumentar la potencia del WiFi

Ubicación del módem : situarlo en una posición central y elevada favorece la distribución de la señal en toda la vivienda

Evitar interferencias : mantenerlo distante de objetos metálicos, muros gruesos y muebles voluminosos que obstruyan la señal

Distancia con otros equipos : ubicarse alejado de electrodomésticos que puedan causar interferencias en la conexión

Reinicio del dispositivo : apagar y encender el router de forma periódica contribuye a optimizar su desempeño

Actualización del equipo : emplear dispositivos más modernos incrementa el alcance y la estabilidad del WiFi

Uso de repetidores: añadir amplificadores permite extender la señal en residencias extensas o con múltiples habitaciones

Mejora tu conexión WiFi ajustando el router y usando repetidores

Tener un router en un lugar central de la casa mejora la señal. También se recomienda evitar obstáculos físicos que interfieran con la distribución de la conexión.

Actualizar el firmware del módem puede optimizar su rendimiento. Además, posicionar las antenas en ángulos distintos ayuda a ampliar el alcance de la señal WiFi.