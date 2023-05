Dólares: los números que mira el kirchnerismo en la carrera hacia 2024

El duro panorama que deberá atravesar el equipo económico en los próximos meses contrasta con los prometedores pronósticos de "lluvia de divisas" que se confirman para el 2024, a partir de factores que darán como resultado uno de los mejores superávits comerciales de la última década .

Mientras el oficialismo y la oposición se dirimen el control de la Casa Rosada para los próximos 4 años, distintos informes revelan que el próximo ciclo podría significar una bisagra en términos de ingreso de divisas luego de padecer, en 2023, la peor sequía de dólares por el derrumbe de las agroexportaciones.

Últimos cálculos de ingresos de divisas a las reservas por el "dólar soja3"



El escenario actual de fuerte restricción externa alimenta pronósticos adversos en relación a los puntos centrales que marcarán el plan económico del próximo Gobierno, entre ellos, la necesidad de devaluar que, hasta ahora, el Gobierno resiste.

Mientras desde las distintas alas de Juntos por el Cambio, este paso, hoy es indiscutible, con Alberto Fernández fuera del combate, el kirchnerismo resiste y busca capitalizar por anticipado los números del 2024 en los próximos comicios.

"El excedente de exportaciones sobre importaciones tanto por el rol de la energía, la minería además de los precios internacionales altos para los productos agropecuarios va a ser de u$s 20.000 millones de dólares", destacó Roberto Feletti, ex Secretario de Comercio, en declaraciones a AM 750.

En ese sentido, marcó que se trata de un registro récord que permitirá compensar "con creces" los números negativos del 2023 y evitar la devaluación que dan por hecho los economistas de los principales sectores opositores.

Roberto Feletti, ex Secretario de Comercio de la Nación

Según estimaciones del equipo económico que lidera Sergio Massa, el primer alivio llegará en septiembre con la finalización de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y por la reducción de demanda en el mercado local, que revertirán con fuerza el saldo negativo de la balanza de energía.

Panorama de consenso

Aunque la coalición gobernante aún no define quién encabezará la carrera electoral, en las principales líneas económicas se percibe consenso .

En un análisis optimista sobre el anticipo de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), un paso clave para despejar las tensiones macroeconómicas de cara a las PASO , el ex viceministro de Economía de la Cristina Kirchner, indicó que "la proyección que tienen que estar haciendo los técnicos del FMI, es que es un "horizonte cómodo".

"Hay argumento suficiente para otorgar la dispensa o waiver para transitar hasta fin de año sin necesidad de una presión cambiaria", reforzó.

Además, destacó la negociación con China y Brasil para sostener el ritmo de las importaciones mientras Economía aguarda respuesta del FMI, por anticipos de más de u$s 10.000 millones en tres tramos.

Con este panorama Feletti señaló que acuerda con el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner en su planteo de renegociar el acuerdo con el FMI sin embargo indicó que debe posponer al próximo año, "sentados sobre el nuevo escenario".

Los números del 2024

En los primeros tres meses del año, la balanza de dólares de la energía fue positiva por u$s 194 millones, según in informe del especialista Nadin Argañaraz, en base a datos del INDEC.

El primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner será clave para aliviar la balanza comercial

En esa línea, la cartera que conduce Flavia Royón estima que para el 2024 se volverá a registrar superávit luego de 10 años, con un saldo positivo de entre u$s 8.000 y u$s 12.000 millones.

Además de un escenario internacional con mejores precios para los commodities y mejor nivel de precipitaciones, se esperan inversiones en Gas Natural Licuado (GNL) a partir de un proyecto de ley que ingresará pronto al Congreso.

Un informe de la consultora Abeceb, apunta al sector de petróleo y gas como uno de los privilegiados del 2024, con un alza de 13% en la producción de crudo y del 6% en gas.



Por otro lado, también la minería de cobre y el litio, fundamentales en la transición energética, son otros sectores que rendirá mejor en 2024 con la consolidación de proyectos en marcha.