En clave electoral, el presidente Alberto Fernández estará abocado de lleno a sustentar la campaña de los gobernadores en su recorrida por las provincias. Cree que Sergio Massa está complicado para ser candidato presidencial, y adelantó que no apoyará a un postulante en particular en las PASO presidenciales del Frente de Todos, aunque ve que el efecto Milei puede ser un "riesgo para la democracia".

En las últimas horas y durante el viaje que compartió anteayer a Brasil con varios funcionarios de peso del Gobierno el presidente deslizó que el ministro de Economía se está ocupando todos los días en mejorar la economía, combatir el dólar y enfrentar la inflación. Pero precisamente por todo este difícil contexto, Alberto Fernández entiende que Massa la tiene "complicadísima" para eventualmente ser candidato presidencial. No descarta que sea candidato. Pero entiende que no será nada fácil para el ministro.

El presidente, Scioli, Massa y Rossi en el reciente viaje a Brasil

La portavoz Gabriela Cerruti ayer se mostró confiada en que un acuerdo del Gobierno con el FMI ayude a mejorar la economía. "Se está conversando y avanzando" en una "revisión de los mecanismos que se llevarán adelante" en el marco del acuerdo con el FMI, dijo.

FMI, Macri y las PASO

Para que no queden dudas de que la batalla electoral está presente en la gestión de Alberto Fernández la portavoz añadió: "Después de (Mauricio) Macri, la pandemia y la guerra (en Ucrania), la cuarta plaga de Argentina es la sequía", señaló Cerruti en conferencia de prensa.

Según confirmaron a El Cronista fuentes calificadas de la Casa Rosada el Presidente no tiene contemplado apoyar a un candidato en particular de cara a las PASO del Frente de Todos. Se sabe que tiene preferencias por el embajador en Brasil, Daniel Scioli y por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como oponentes al kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro. Pero Alberto Fernández aseguró a sus allegados que no terciará en la compulsa electoral de internas del FdT por ningún candidato.

"El Presidente debe gobernar y ocuparse de la gestión hasta el final de su mandato que es lo que se comprometió cuando decidió no dar pelea por la reelección", dijo un funcionario que viajó a Brasil con el jefe de Estado. Sólo cuando haya un candidato ganador en las internas del Frente de Todos saldrá a apoyarlo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Mientras tanto, Alberto Fernández se meterá de lleno en el apoyo electoral a los gobernadores y candidatos que den pelea por el Frente de Todo en las diferentes provincias de aquí a octubre. De hecho, el Presidente viajará a La Rioja el lunes para sumarse a los eventuales festejos del oficialismo donde el actual gobernador Ricardo Quintela se juega su reelección.



Milei y apoyo a las provincias

En el cronograma de viajes por las provincias que tiene previsto el Presidente en lo inmediato para dar apoyo a los candidatos frentetodistas también está contemplada una visita a Santa Cruz, La Pampa, Misiones y Jujuy. "Hay que mostrar obra pública que es mucha y exponer que hay una economía en crecimiento a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía", dijeron allegados al jefe de Estado.

Es decir, la idea es mostrar un Alberto Fernández activo y con tono de campaña electoral en el interior para ayudar a movilizar "la ola peronista" , como le llaman, de cara a los comicios presidenciales.

En el plano ya electoral en el Gobierno entrevén con temor y alerta el crecimiento de Javier Milei en las encuestas. "Milei es un riesgo para la democracia. Es un peligro autoritario que debemos alertar para que no pase aquí lo que ocurrió con Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil", expresó ayer en conferencia de prensa la portavoz, Gabriela Cerruti.

El Gobierno cree que Milei es "un riesgo para la democracia"

Esto es lo que opina el Presidente: cree que impera una necesidad de unificar fuerzas en el Frente de Todos para frenar una eventual embestida de Milei y la derecha en la Argentina.