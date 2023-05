Kirchnerismo recargado: insiste con Cristina candidata, arma acto y reclama medidas

El kirchnerismo no se resigna, ni siquiera después del acto de La Plata en donde Cristina Kirchner insistió con su inhabilitación electoral. Este martes hubo otra cumbre de la "mesa de Ensenada" en la que se insistió en trabajar por el Plan A "hasta convencerla o que ella nos diga que no será candidata", dijeron a El Cronista varios de los que participaron del encuentro. No aceptan un muleto para las elecciones 2023.



Hasta ahí, las coincidencias. En cambio, se despierta el debate en caso de que haya que pensar quién ocupa el lugar de la Vicepresidenta. La mesa kirchnerista propone a CFK para la presidencial y repetir la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario en Buenos Aires.

En la reunión, donde se ratificó el ‘paquete' electoral, no estuvo Máximo Kirchner pero sí Axel Kicillof; Andrés Larroque por La Patria es el Otro, la vicegobernadora Magario; sindicalistas de la Corriente Federal y la CTA como Hugo Yasky, Omar Plaini, Paco Manrique, Roberto Baradel y Héctor Amichetti; el sindicalista y ministro de Trabajo Walter Correa y los presidentes de los partidos cristinistas que integran el Frente de Todos: Mario Secco (Patria Grande); Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) y Gastón Castagneto, hijo de Carlos Castagneto, titular de la AFIP y de Kolina, entre otros.

El encuentro arrancó a las 15 y terminó a las 18, casi a la misma hora en que la CGT celebraba el día del trabajador en Defensores de Belgrano con un guiño al ministro de Economía Sergio Massa. Por eso Plaini, post debate en Ensenada, insistió en que Cristina Kirchner debe ser candidata. Y lo mismo hizo este miércoles Yasky en un documento que hizo circular: "La esperanza de nuestro pueblo para enfrentar estas adversidades está cifrada en que nos represente una compañera como Cristina que, "por mandato popular, por comprensión histórica y decisión política" es quien puede encabezar la fuerza capaz de demostrarles a los ricos de este país que no nos van a correr con amenazas, que no nos van a ver arrodillados, que no nos van a ver dominados. Las trabajadoras y los trabajadores somos capaces de volver a construir días felices si tomamos la historia en nuestras manos".

Tres reclamos K

Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Omar Plaini y Axel Kicillof integrantes de 'la mesa de Ensenada'

El grupo de kirchneristas acordó continuar en la calle con la premisa "Cristina Presidenta", ya organizan el acto del 25 de mayo para conmemorar los 20 años de la jura de Néstor Kirchner como Presidente y consensuaron una serie de reclamos para salir a militar, tal como les pidió CFK en la ‘clase magistral' de la semana pasada en el Teatro Argentino de La Plata.



Los puntos en los que se van a concentrar son tres: reclamar al Gobierno una suma fija para los asalariados; el congelamiento de precios y un programa con medidas a sostener por quien represente al Frente de Todos en las elecciones. El programa todavía no tiene ni siquiera un borrador aunque ya arrancó el trabajo de equipos, divididos en comisiones, en el marco de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

La mesa de Ensenada, que se reúne semanal o quincenalmente con Secco como anfitrión, insiste en que para retener la Provincia tienen que presentar una fórmula competitiva a nivel nacional. La más competitiva, subrayan, es Cristina Kirchner. Además de los actos acompañan las visitas al territorio que sostiene Kicillof.

El plan B que el cristinismo resiste

¿Y si no es ella, quién? ¿Una fórmula 100% K con Axel Kicillof o como propone parte de la CGT, Sergio Massa? ¿Una PASO como demandan Daniel Scioli e incluso el ministro de Seguridad Sergio Berni?

"Nadie discute en la mesa el plan B... aunque cuando nos paramos para ocuparnos de otra cosa en los pasillos hablamos sobre qué hacer si Cristina no es candidata", admitía ante El Cronista un de los dirigentes.

El abanico de posibilidades abre un panorama conflictivo. No sólo respecto a si debe haber fórmula única o Primarias, sino también respecto a cómo impacta en Buenos Aires, distrito que el kirchnerismo no quiere ceder.

Kicillof reconoció en alguno de esos encuentros que su aspiración máxima es la reelección. Todo el grupo lo acompaña. Sin embargo, también dijo que si la Vicepresidenta le pide que juegue en otra posición deberá aceptarlo. La duda más grande es si se gana en el distrito con otra fórmula presidencial-

Los que no tienen voz en esa mesa se ocupan hoy del acto del 25. Pero también hay una incógnita de la que depende todo el armado. ¿Irá Cristina? Si va, el acto sería en la avenida 9 de julio. Si ella no participa tendrán que achicar la expectativa y el lugar.