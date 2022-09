Dólar Qatar: el 'explosivo' consejo de Juan Carlos De Pablo al Gobierno

El Gobierno se encamina a definir cómo será el "dólar Qatar" , luego del encuentro con la Unión Industrial Argentina, una de las principales entidades que lleva adelante el reclamo por el 'desvío' de dólares hacia gastos de turismo y compras en el exterior.



Esta nueva cotización llevará la divisa cerca de los $ 300 para los consumos fuera de la Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022, ya que según estimaciones de la industria, la salida de argentinos para la Copa del Mundo de fútbol podría generar un éxodo de u$s 1000 millones extra.



El economista Juan Carlos De Pablo analizó la medida y sin dar muchas vueltas planteó fiel a su estilo: " Vas a ir con tus dólares, flaco ".

Las paradojas de Qatar: entre lo majestuoso, lo prohibido, el legado, dólar y figuritas



Dólar Qatar: la gira de Sergio Massa por la divisa turista y los televisores para el Mundial



El economista advirtió que un gobierno que está desesperado por los dólares debería decirles a los que quieran viajar a Qatar que lo hagan con su propio dinero .

"‘Vas a ir con tus dólares, flaco'. Eso es lo que tiene que decir el gobierno", dijo De Pablo

"‘Vas a ir con tus dólares, flaco'. Eso es lo que tiene que decir un gobierno que tiene que guardar los dólares para la compra de insumos importados ", expresó De Pablo.

"No entiendo por qué este Gobierno está desesperado por los dólares y sigue pensando qué hacer con los compatriotas que van a ir a Qatar con la selección nacional en vez de agarrar y decir ‘Vas a ir con tus dólares flaco, porque los que tengo los necesito para los tipos que compran insumos importados para no faltar a la producción '", planteó el economista.

En este sentido, cuestionó: "El otro día va Massa a almorzar con la Unión Industrial Argentina que les dicen que tres de cada cuatro tiene problemas en conseguir insumos importados. No se entiende por qué, en el segmento oficial del mercado de cambios, la compra de insumos genuina para no frenar la producción tiene que competir con los u$s 200 para atesoramiento para algunos compatriotas, el dólar turismo y cosas por el estilo".