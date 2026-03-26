La Argentina se encuentra atravesando una etapa marcada por la volatilidad de algunas variables externas con repercusión interna, pero en un contexto de cambios profundos en su régimen económico general, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Por esto mismo, Juan Carlos de Pablo volvió a desmarcarse de las interpretaciones lineales. Durante una entrevista por Radio El Observador 107.9, el economista desmenuzó la “sorpresa” del crecimiento del PBI en 2025, el aumento del desempleo y lanzó una recomendación tajante para quienes intentan predecir el futuro a través de proyecciones oficiales. “Lo que dice el Presidente en materia inflacionaria, con el mayor de los respetos, no le des pelota”, disparó De Pablo, poniendo el foco en la brecha que existe entre la macroeconomía de las “planillas de Excel” y la toma de decisiones cotidiana de los agentes económicos. Al analizar el crecimiento del 4,4% interanual registrado en 2025, De Pablo admitió que los datos oficiales chocan con el humor social predominante. “Primero, como de costumbre, sorpresa. Porque, según todo lo que vos escuchabas, la economía iba para abajo, para abajo, para abajo... y el cuarto trimestre dio 0,6%”, explicó. Para el economista, el análisis debe alejarse de los promedios nacionales para entender la realidad micro: “Los sectores, las regiones, los mercados no existen; existen los seres humanos comprando y vendiendo”. Bajo esta premisa, subrayó que el nivel de actividad reportado es “un lindo número” que surge tras un estancamiento severo, pero que esconde realidades muy dispares según el rubro. El aumento de la desocupación, que saltó del 6,4% al 7,5%, fue otro de los ejes de la charla. Lejos de dramatizar, De Pablo analizó la “dosis” de la noticia. “Prendo la televisión y creí que estábamos operando tasas de desocupación del 15%. Fue de 6 y pico a 7,5%. ¿Cuál es la buena noticia? Que si vos tenés una tasa de desocupación del 20%, conseguir trabajo sería mucho más difícil que si es 7,5%”, graficó con pragmatismo. Sin embargo, advirtió sobre un cambio estructural en el mercado laboral que el país no puede ignorar. Mencionó que sectores pujantes como el agro o la industria que se ha ido robotizando ya no son los “grandes bolsones de empleo” de antaño. “Hay que actualizar los diagnósticos acerca de dónde está el empleo. Vos vas a un campo y no hay gente, pero las industrias cada vez están más robotizadas”, sentenció. Uno de los puntos más provocadores de la entrevista fue su visión sobre la crisis de los comercios minoristas frente al avance de plataformas digitales. De Pablo llamó a dejar de lado la nostalgia y aceptar la transformación comercial. “¿Qué le vas a decir al comercio de barrio? Le digo: ‘Mirá, o le encontrás una vuelta o tenés un mal futuro’. Y no hay forma que yo conozca de pararla”, advirtió. Además, criticó la contradicción del consumidor promedio: “Yo lo que veo es que mucha gente dice ‘pobrecito el almacenero del barrio’ y después compra por Mercado Libre. Debemos ser congruentes”. Con una inflación de febrero situada en el 2,9% (2,6% en GBA según su medición de referencia), De Pablo se mostró precavido ante los cálculos aritméticos que intentan sumar el impacto de los combustibles o la energía al índice general. “No es análisis económico decir ‘2,9% + 0,6% = 3,5%’. No es una buena base. Pasan tantas cosas en una economía como la argentina que quiero ver”, afirmó. En este sentido, fue lapidario respecto a las previsiones del Poder Ejecutivo. “Yo me levanto todos los días a ver cómo le encuentro la vuelta yo en lo personal, mi familia... toda la gente con la cual interactúo para tomar decisiones. Esto de las planillas Excel, de si tiene que tener 3,2%, no sirve para tomar decisiones“. Finalmente, De Pablo dejó un mensaje para los empresarios que asesora. Su receta es volver a las bases: mirar lo que ocurre en el propio negocio antes que en la pantalla de la televisión. “Primero, mirar bien el mostrador. Qué te está pasando a vos y por qué creés que te está pasando lo que te está pasando. Esto va de abajo para arriba”, recomendó. Explicó que no todos los productos reaccionan igual a la crisis y que es fundamental entender la naturaleza de lo que se vende: “Si vos vendés queso Mar del Plata, la fluctuación de tu venta es mucho menor que si vendés corbatas, autos o tractores”. Para De Pablo, el empresario argentino ya sabe lo que tiene que hacer, pero a veces se pierde en el ruido político. “El empresario sabe lo que está haciendo. Lo que tiene que hacer es actuar en consecuencia en vez de estar todo el día pegado a la televisión”, concluyó, citando como ejemplo el caso de Fate y la necesidad de buscar soluciones prácticas en lugar de agotarse en la “indignación” por la pérdida de puestos de trabajo.