Las paradojas de Qatar: entre lo majestuoso, lo prohibido, el legado, dólar y figuritas

Estamos casi a la vuelta de la esquina, sólo faltan 55 días y el país árabe ya acapara la atención mundial. La magnificencia de los estadios y una súper infraestructura están listas para deslumbrar a los ansiosos visitantes. Otros miles de millones seguirán el Mundial gracias a las imágenes de la televisión.

Sin embargo, el éxtasis no está asegurado por causa de una milenaria barrera cultural que afectará a más de un millón de extranjeros durante su estadía en tierras qataríes.

DE COSTUMBRES, TRADICIONES Y LEYES

"Debes respetar las tradiciones, costumbres, leyes y religiones locales en todo momento y ser consciente de tus acciones para asegurarte de que no ofenden", así se aconseja desde la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la más antigua del mundo, fundada en 1863.

Entre las normas de buen comportamiento se destaca que hombres y mujeres no suelen tocarse con quienes los visitan, resultando recomendable dejarles la iniciativa a los qataríes.

Los futbolistas y el resto de la delegación inglesa han sido capacitados para cumplir con las reglas del país islámico.

Entre las prohibiciones más comunes dirigidas a la población figuran: la pornografía, las relaciones extramatrimoniales, muestras de cariño en público (en especial, entre personas del mismo sexo), el consumo de cerdo, drogas y alcohol.

Como una excepción a la restricción de venta de bebidas alcohólicas, la FIFA informó que los fans podrán comprar Budweiser con alcohol, (uno de los main sponsors y cerveza exclusiva desde el Mundial de México 1986) " dentro del perímetro del estadio antes del puntapié inicial y después del silbato final'' , no así en los puestos callejeros.

En Qatar sólo se autoriza el expendio de bebidas alcohólicas en restaurantes de hoteles y en algunos bares.

Dentro de los estadios, los portadores de tickets sólo tendrán acceso a Budweiser Zero sin alcohol, y por las noches, únicamente podrán consumirse bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, a realizarse en un parque céntrico de Doha.

A los paquetes turísticos se les ofrece un combo de "bebidas premium" que incluye champán, vino, licores y cerveza para huéspedes empresariales .

A igual que en otros países de Medio Oriente, sólo se autoriza el expendio de bebidas alcohólicas en restaurantes de hoteles y en algunos bares. Fuera de esos lugares el consumo de alcohol es ilegal .

Con relación a la vestimenta, se sugiere que "las personas muestren la menor cantidad de piel posible". Las mujeres deben cubrirse hombros y rodillas , evitando usar ropa ajustada. A los hombres les está prohibido el uso de pantalones cortos o camisetas de manga corta en determinados lugares.

A LAS SOMBRAS DEL FIFAGATE

Tan lejos en el tiempo parece haber quedado el escándalo tras la elección de Qatar como sede del Mundial FIFA 2022.

En 2015, Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, acorralado por los sobornos del denominado "FIFAGate" declaró: "Nunca más volverán a elegirse dos sedes del Mundial en el mismo día. Eso fue un error". Por entonces, Blatter junto a Michael Platini, expresidente de la Federación Europea de Fútbol (UEFA), habían sido inhabilitados por 8 años por decisión del Comité de Ética de la FIFA.

Con posterioridad, la Comisión de Apelación de la FIFA redujo la sanción a seis años y en mayo de 2016, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio por cerrado el caso bajando la pena a cuatro años.

EL LEGADO

Con un presupuesto de ingresos estimado en u$s 4.666 millones, el 20 de noviembre se dará el puntapié inicial a la competencia insignia a nivel de selecciones nacionales. Los expertos en organización y gestión de eventos deportivos coinciden en que será "un antes y un después" para los mundiales de fútbol.

"Queremos apoyar a las futuras naciones para que se inspiren y usen a Qatar como un ejemplo. No sólo organizamos este torneo de 30 días, fuimos más allá de eso. Nuestro legado comenzó desde las primeras tomas de decisiones", comentó a la agencia Efe Nasser Al Khori, director ejecutivo de "Generation Amazing", un programa de transformación cultural a través del fútbol bajo el control del Comité de Entrega y Legado del país árabe.

En la reciente convocatoria a la cumbre del Concordia Summit de Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el ejecutivo apuntó: "Queremos compartir algunas de nuestras mejores prácticas en términos de organizar un mega evento deportivo como la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, pero también, cómo se puede utilizar para difundir nuestro legado, ya sea de impacto social, para los trabajadores, reformas laborales y de bienestar o sostenibilidad ".

Nasser Al Khori, director ejecutivo de "Generation Amazing".

Al Khori también se refirió a ciertos prejuicios que sobrevuelan la sociedad qatarí: "Hay muchas percepciones erróneas y muchos estereotipos que deben romperse. Supongo que ver el Mundial es la única forma de hacerlo, la gente necesita visitarnos e invitamos a todo el mundo a que vengan a ver quiénes somos para conocer la cultura árabe ".

En marzo pasado, la Fundación FIFA firmó acuerdos con Qatar Foundation (QF) y Generation Amazing (QA), que integran el Comité Supremo de Organización y Legado (CS).

En esa oportunidad, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó: "Es un gran placer asistir a la formalización oficial de la alianza de la Fundación FIFA con Generation Amazing y la Qatar Foundation. Poder influir positivamente en la sociedad a través del poder del fútbol es un objetivo y una responsabilidad que comparten nuestras organizaciones. Utilizar el deporte para llegar a la próxima generación es algo que las tres sitúan en la vanguardia de todo lo que hacen. Estamos deseando trabajar juntos en los próximos meses y años en muchos proyectos comunes y, en particular, en la realización de Football for Schools en Qatar".

Con esta iniciativa, la FIFA en colaboración con la UNESCO, proyecta incorporar a unos 700 millones de niños de todo el mundo al sistema educativo a través de actividades futbolísticas programadas.

LA TUTELA MASCULINA

Según un informe de Human Rights Watch publicado en marzo de 2021 titulado: "Everything I Have to Do is Tied to a Man: Women and Qatar's Male Guardianship Rules" ("Todo lo que tengo que hacer está ligado a un hombre: Las mujeres y las normas de tutela masculina en Qatar"), a las mujeres se les niega el derecho a tomar decisiones.

Las mujeres qataríes deben obtener permisos de sus tutores masculinos para diversos actos de la vida cotidiana tales como casarse, estudiar en el extranjero con becas del Gobierno, acceder a empleos gubernamentales, viajar al extranjero hasta cierta edad; recibir atención relacionada con la salud reproductiva.

Las mujeres qataríes deben obtener permisos de sus tutores masculinos.

El trato discriminatorio también les impide ser tutoras principales de sus hijos e hijas, y aunque sean divorciadas, obtener la custodia legal, todo ello en violación de la propia Constitución y de las normas sobre derechos humanos reconocidas internacionalmente.

"Las mujeres en Qatar han derribado obstáculos y logrado importantes avances en áreas como la educación; sin embargo, aún tienen que enfrentarse a normas oficiales de tutela masculina que limitan su capacidad de llevar adelante vidas plenas, productivas e independientes", afirma Rothna Begum, investigadora de Human Rights Watch.

Y agrega: "La tutela masculina refuerza el poder y el control que tienen los hombres sobre las vidas y elecciones de las mujeres y puede alentar o propiciar situaciones de violencia, lo que deja a las mujeres con menos opciones viables para escapar de los abusos en la familia o por parte de sus esposos".

Según las leyes locales, las mujeres casadas son tildadas de "desobedientes" si no logran el permiso de su esposo antes de trabajar o viajar, o si abandonan el hogar o se niegan a mantener relaciones sexuales sin una razón "legítima". Por contrapartida, los hombres pueden estar casados con cuatro mujeres al mismo tiempo, sin necesidad de autorización alguna.

"Al aplicar las normas de tutela masculina, Qatar le falla a las mujeres y queda rezagado con respecto a países vecinos cuando en algunos planos estuvo a la delantera. Se deberían eliminar todas las normas discriminatorias contra la mujer y asegurarse que las mujeres tengan espacio físico para exigir sus derechos" concluye la experta Begum.

EL DÓLAR QATAR Y LAS FIGURITAS

Tal como informara El Cronista, según los datos proporcionados por la consultora EcoGo, Argentina cerrará el 2022 con un 99,6% de inflación acumulada, el valor más alto en tres décadas.

Este contexto se completa con elevadas tasas de interés, escasez de dólares tras la caída de las reservas del Banco Central, más la consecuente merma de importaciones de insumos básicos para el desarrollo productivo.

Según fuentes del Ministerio de Economía sería inminente la aparición del "dólar Qatar" que rondaría los 300 pesos, afectando a unos 43 mil argentinos que asistirán al Mundial para alentar a la Selección Nacional.

No ha sido menor el impacto por la escasez de figuritas del álbum Qatar 2022. El calvario de padres e hijos obligó al Secretario de Comercio, Matías Tombolini, a reunirse de urgencia con la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) y directivos de la empresa Panini, en busca de una salida "transparente la cadena de comercialización de figuritas del Mundial".

Vía Twitter oficial se comunicó: "Comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Desde @ComercioArg abrimos un canal de diálogo entre @ukraok y @PaniniArg, poniendo a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones".

En el juego de asimetrías entre lo majestuoso y lo prohibido nos encontramos con grandes contrastes de percepción según se enfoque la mirada.

En el país anfitrión todavía domina una opresiva cultura ancestral, con abundancia de capitales y mega obras que son exhibidas como expresión de grandeza casi infinita.

Mientras tanto, en nuestro país se baten récords de exportaciones de soja pero no son suficientes para equilibrar la economía, la inflación es incontrolable y el mercado cambiario está fragmentado en varias cotizaciones con un valor que duplica la paridad entre el peso y el llamado "dólar oficial". Y como los números no cierran, en pocos días habrá de agregarse un nuevo integrante a la familia: el "dólar Qatar".

A Max Weber, (1864-1920), considerado el padre de la sociología moderna, se le atribuye la frase: "El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones".

Ante esta situación tan asfixiante por falta de dólares y figuritas (incluyendo la del capitán Leo Messi), todo parece indicar ha llegado la hora que los gobernantes convoquen en forma urgente al sentido ético de la responsabilidad.