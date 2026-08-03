Javier Milei y su Gabinete en el Tedeum del 9 de Julio (NOTICIAS ARGENTINAS)

Mesa política, reunión con aliados y los primeros desafíos: el Gobierno prepara el debate del nuevo BCRA

El presidente Javier Milei presentó los principales objetivos que tiene la reforma la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

“ El principal objetivo es extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos ”, dijo el Presidente este lunes por la mañana, en una entrevista con Radio Mitre.

Milei enumeró los ejes del proyecto y habló sobre la independencia del Banco Central.

“No hace falta poner la palabra independencia, porque yo puedo poner muy pomposamente la independencia y no pongo ninguno de estos cuatro elementos y el Banco Central se lo lleva puesto", argumentó.

Para Milei, la verdadera autonomía del organismo reside en impedirle financiar al fisco. “Eso es equivalente a falsificar dinero. Constituye una estafa, está penalizado”, indicó.

El mandatario mencionó los cinco ejes de la reforma. Entre ellos recordó la prohibición taxativa del financiamiento al Tesoro, la eliminación de la distribución de utilidades ficticias y el endurecimiento de los requisitos para remover a las autoridades del organismo, que pasarán a exigir dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

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